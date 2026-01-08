Movimientos sociales rinden homenaje a 32 cubanos víctimas del ataque contra Venezuela

Compartir

El Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), la Red de Solidaridad Operación y Misión Milagro, movimientos sociales y personal de la Embajada de Cuba en El Salvador, rindieron homenaje a los 32 héroes cubanos, que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento de su deber, durante la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela.

El sábado 3 de diciembre 150 aviones de guerra, entre los más modernos, atacaron varios puntos estratégicos de Venezuela, incluida Caracas, capital de Venezuela, que dejaron más de 80 muertos, y el secuestro del presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Madura, y su esposa Cilia Flores.

Entre los 80 muertos se encuentran 32 militares cubanos, entre oficiales y efectivos de menor rango, que eran parte de la seguridad de Maduro.

En un acto de solidaridad internacionalista y hermandad entre los pueblos, se entregó una ofrenda floral en la Embajada de Cuba, honrando la memoria de los ahora 32 heroes internacionalistas cubanos, y reafirmando el rechazo a la agresión imperialista.

Los 32 cubanos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior de Cuba, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.

“Con indignación y dolor revolucionario, rendimos homenaje a la memoria de los 32 valientes internacionalistas cubanos que dieron su vida defendiendo la soberanía de Venezuela frente al cobarde ataque militar del imperialismo estadounidense”, expresaron los representantes de las organizaciones del movimiento social.

Asimismo, recalcaron que el sacrificio de estos héroes no será en vano, su ejemplo inspira a continuar la lucha con mayor fuerza y determinación por un mundo donde la solidaridad, la justicia y la dignidad de los pueblos estén por encima de la agresión, la dominación y la explotación imperialista.

“Expresamos nuestra más firme solidaridad y respaldo a sus familias, compañeros de lucha y al pueblo cubano, con la certeza de que su valentía y entrega seguirán guiando la batalla contra la injerencia y por la autodeterminación de nuestros pueblos, que la sangre derramada por los combatientes cubanos sea semilla de nuevas victorias”, destacaron.

La Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS), afiliada a la Federación Sindical Mundial (FSM) y parte de la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza (CIRAC), se solidarizó con el gobierno de Cuba y las familias de los 32 combatientes internacionalistas que ofrendaron sus vidas defendiendo la soberanía de Venezuela, la integridad de su gobierno legítimo y los principios de autodeterminación y solidaridad entre los pueblos.

Para la FUSS, este ataque es una agresión ilegal, que constituye una flagrante violación de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional, representa un ataque a la soberanía de todos los pueblos de América y una grave amenaza para la paz regional.

“Su ejemplo de valentía y dignidad queda sembrado para siempre en nuestros ideales revolucionarios. Hacemos un llamado urgente a la clase trabajadora, movimientos sociales y populares a redoblar la solidaridad activa con Cuba y Venezuela”, pidió.

