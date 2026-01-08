Invasión a Venezuela es por sus recursos, coinciden economistas

Compartir

Los economistas, Cesar Villalona y Carlos Acevedo, coincidieron que la invasión de Estados Unidos en Venezuela se trata por los recursos que este país tiene y para evitar que China pueda concentrar el petróleo.

Ambos economistas participaron en el espacio de entrevista de Diálogo con Ernesto López, en Canal 21, para hablar sobre diferentes temas, uno de ellos fue sobre la intervención de Estados Unidos a Venezuela el pasado sábado para capturar o «secuestrar», como dicen muchos analistas al presidente Nicolás Maduro.

Maduro fue secuestrado por militares estadounidenses que llegaron hasta su vivienda para llevarlo, junto a su esposa, Cilia Flores, a suelo de EUA. Maduro fue acusado por presunto narcotráfico.

Durante la conferencia de prensa que brindó en su residencia en Mar-a-Lago, Floridda, el mismo sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló que la detención de Maduro fue planeada por meses. En esa declaración el mandatario se refirió más a los recursos que posee Venezuela y no propiamente de la presunta democracia que se había liquidado en Venezuela con Nicolás Maduro.

Esa idea la refuerza el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, quien sostuvo que Venezuela es el país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo.

«Más de 300 mil millones de barriles de reservas probadas, más que Arabia Saudita y de cualquier otro. Es petróleo de mala calidad porque tiene mucho azufre, eso hay que decirlo y es costoso refinarlo, pero es petróleo al final de cuentas”, dijo Acevedo.

«El interés de Estados Unidos, como lo ha manifestado Trump de manera ingenua y descarada, es el petróleo. Cuando comunicó la captura de Maduro en ningún momento mencionó preocupación por la democracia, pero sí habló varias veces de ‘nuestro petróleo’. Más allá del proceso de transición en Venezuela, lo que más me preocupa es que la administración Trump se está envalentonando”, prosiguió Acevedo.

Acevedo también dijo preocuparle las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien manifestó que no necesita el petróleo de Venezuela, sino que quieren asegurarse que los enemigos de Estados Unidos no vayan a controlar nada en Venezuela.

«Me preocupa porque entra en una lógica confrontativa, de nuevo, con Rusia, quien obviamente no necesita petróleo, pero China e India importan mucho petróleo venezolano», agregó.

«Me preocupan más las repercusiones que podría tener en la geopolítica internacional que a partir de la intervención en Venezuela, se vayan a acrecentar las tensiones geopoliticas a nivel mundial», comentó Acevedo.

Cesar Villalona, también economista, manifestó que la preocupación es que un presidente de una nación decida invadir a otro país para sacar a un ciudadano (a Maduro), «es demasiado absurdo».

«Estados Unidos podría decidir invadir Honduras y llevarse al presidente que acaban de elegir, que es fraudulento. Yo no estaría de acuerdo, ellos (EUA) incidieron en las elecciones, les dijeron al pueblo por quien votar, ganó el suyo y con fraude porque está claro que ganó (Salvador) Nasralla. Estados Unidos es el que dice lo que hay que hacer. Ahora le está diciendo a Venezuela que no le venda petróleo a China».

Sobre la invasión de Estados Unidos en Venezuela, Villalona, sostuvo que «no hay ninguna persona, sin importar su ideología, que pueda negar que esto constituye una violación a la soberanía de Venezuela y al orden jurídico internacional. No tiene nada que ver con drogas, ya que Venezuela no es un país productor ni exportador de drogas”.

Villalona concluyó que todo el operativo para detener a Maduro «es una farsa» y lo que quieren es controlar los recursos de Venezuela y evitar que China entre a América.

A juicio de Villalona, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «es un criminal de guerra».

