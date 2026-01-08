Alcaldía de Usulután Este cede custodia de perros capturados a refugio animal 

Compartir

El refugio «Échame una Pata SV» informó que los perros capturados en la playa El Espino, en el distrito de Jucuarán, ya se encuentran bajo resguardo de los rescatistas de la organización, con sede en la ciudad de San Miguel. La entidad aseguró que trabaja en la búsqueda de hogares dignos para los animales.

La transferencia surge luego de que la Alcaldía de Usulután Este, presidida por Santiago Bonilla Martínez, informara que siete perros que permanecían en la playa El Espino fueron capturados el martes 6 de enero, luego de que en redes sociales circularan denuncias sobre presuntos ataques de “perros agresivos” a turistas que visitaban la zona.

La comuna detalló que la intervención fue ejecutada por una comitiva municipal en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Salud (MINSAL). No obstante, la alcaldía no precisó inicialmente el lugar donde serían resguardados los animales ni el seguimiento que se les daría para su eventual reincorporación a un entorno seguro.

Ante esta situación, organizaciones dedicadas a la adopción y protección de animales en condición de abandono cuestionaron la falta de transparencia en el procedimiento, así como el presunto incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal para el traslado de animales de compañía.

Rescatistas y defensores de animales en situación de abandono, como «Échame una pata SV» cuestionaron el trato recibido por los perros capturados y expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se repita un escenario similar al ocurrido en Ilopango, donde al menos 40 caninos bajo jurisdicción de la Alcaldía de San Salvador Este permanecieron en condiciones de presunta negligencia, lo que llevó a la destitución de José Chicas. Bajo este precedente, la organización se ofreció para tomar bajo su resguardo a los perros capturados.

Asimismo, la organización promotora de adopción «Dame tu Pata El Salvador» señaló la falta de transparencia por parte de la Alcaldía de Usulután Este y planteó una serie de interrogantes sobre el destino de los animales al tiempo que calificó el procedimiento como un trato no digno hacia los perros señalados como “agresivos”.

La organización puso en duda la versión oficial sobre la supuesta agresividad de los animales. “¿Realmente les parecen perros agresivos? En los videos se observa cómo se les ofrece comida para capturarlos y cómo se dejan manipular. ¿Quién identificó a los perros que atacaron a las personas?”, agregó.

La presión ejercida por los rescatistas y organizaciones de protección animal permitió un desenlace favorable para los caninos. El refugio «Échame una Pata SV» agradeció a la Alcaldía de Usulután Este por autorizar que los animales quedaran bajo su cuidado. “Gracias a la alcaldía por permitirnos cuidarlos y trasladarlos, junto con cuatro sacos de alimento”, expresó la organización.

El refugio también brindó detalles sobre el estado de salud de los animales. Informó que uno de los cachorros fue adoptado en Usulután por un integrante del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM). En total, el grupo está conformado por cuatro hembras y dos machos. Uno de ellos presenta un tumor y requiere quimioterapia; tres padecen afecciones en la piel; uno podría estar en estado de gestación y otro presenta una posible fractura en una extremidad.

Finalmente, la organización hizo un llamado a la colaboración ciudadana. “Las puertas están abiertas para quienes deseen apoyar este caso. Este jueves se realizarán exámenes de sangre para evaluar su estado de salud, iniciar tratamientos, y posteriormente proceder a la esterilización o castración, con el objetivo de trasladarlos ya recuperados a los hogares que se convertirán en su familia”, concluyó.

