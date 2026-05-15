Limeño pega primero y toma ventaja ante FAS en semifinales 

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Municipal Limeño tomó una ventaja mínima ante FAS en Santa Rosa de Lima con el solitario gol, por la vía penal, de Erik Correa en el primer partido de semifinales del Clausura 2026 y dejó la serie abierta para definirse este fin de semana en Santa Ana.

En los primeros minutos, Municipal Limeño dio el primer aviso al cuadro tigrillo con una jugada colectiva que nació tras un pase entre líneas para Anyelo Rodríguez. El uruguayo envió un centro de zurda al área chica, donde Erick Correa conectó de cabeza, pero, el balón terminó en las manos del arquero santaneco Kevin Carabantes.

A los 25 minutos en el estadio Ramón Flores Berríos, FAS se mostraba complicado en la cancha. El equipo no encontraba claridad ni confianza para imponerse ante el cuadro cuchero, que, por el contrario, mostró una postura más decidida en busca de la ventaja de cara al partido de vuelta de semifinales. Sin embargo, durante los primeros treinta minutos en Santa Rosa de Lima, las ocasiones claras de gol fueron escasas.

Una de las pocas llegadas de FAS en la primera parte nació tras la recepción de balón de Elmer Bonilla en la frontal del área defendida por Rafa García, arquero del equipo local. El número 6 de los tigrillos sacó un disparo directo a portería, pero el esférico se fue por encima del travesaño.

A los 45´ apareció Rafa Tejada para generar peligro sobre la portería de García, luego de una jugada que rompió las líneas del equipo local, aunque la acción fue frenada por la oportuna intervención de Dani Cerros, el equipo tuvo pocas ocasiones pero en ellas puso en aprietos a los locales.

Limeño tuvo la última del primer tiempo con un cambio de banda para Marvin Ramos, quien intentó sorprender enviando el balón al primer palo de Carabantes. Sin embargo, el remate se fue desviado y el empate sin goles en la primera parte se mantuvo en Oriente entre el cuadro cuchero y los tigrillos.

Jefferson Martínez tuvo la más clara en el inicio de la segunda parte, una oportunidad perfecta para romper el 0-0 y darle mayor dinamismo a un partido que carecía de emociones. El jugador sacó un disparo desde fuera del área que terminó estrellándose en el travesaño.

Nelson Bonilla estuvo cerca de abrir el marcador a los 51 minutos con un cabezazo que pasó muy cerca de la portería y que pudo significar la ventaja parcial para los visitantes en Santa Rosa de Lima. La acción reflejaba a un FAS distinto al de la primera parte, con mayor presencia ofensiva sobre el terreno de Limeño, que bajo ritmo pero no cedió espacio para romper su ventaja.

Rafa García evitó el gol de FAS a los 57´ tras una jugada iniciada por Yan Maciel, quien asistió a Rafa Tejada. El dorsal 7 de los tigrillos sacó un remate directo a portería, pero el guardameta local reaccionó de buena manera para mantener el empate sin goles.

Sobre los 60 minutos, Limeño aprovechó un error que terminó siendo determinante en el partido. El árbitro señaló penal tras una falta de Miguel Murillo sobre Marvin Ramos dentro del área, una oportunidad que el equipo local no desaprovechó. A los 62 minutos, Erick Correa apareció para romper el empate y poner el 1-0 a favor de los cucheros.

A los 70´, Fredy Espinoza estuvo muy cerca de sorprender para ampliar la ventaja de Limeño con un disparo que por momentos engañó al público, pero que terminó fuera de la red. Fue una acción clara en la búsqueda del segundo gol para los locales.

Limeño peleó hasta el final y estuvo cerca de ampliar la ventaja en los últimos minutos. Un córner preciso de Wilma Torres encontró un cabezazo dentro del área y, cuando parecía que llegaba el segundo gol para los cucheros, el travesaño evitó un marcador más abultado para los locales.

FAS viajó a Santa Rosa de Lima con la intención de sacar una ventaja que le diera mayor tranquilidad para cerrar la serie y buscar su clasificación a la gran final del Clausura en el estadio Óscar Quiteño. Sin embargo, se encontró con un Limeño que mostró carácter y que mantiene vivo el sueño de disputar la final. Aunque la serie sigue abierta tras la victoria por la mínima en casa, los cucheros irán por todo a Santa Ana este fin de semana, cuando se definirá al finalista.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...