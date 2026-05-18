Organizaciones se solidarizan con Ruth Eleonora López en el penal de Izalco

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Redacción Nacionales

@DiaeioCoLatino

Organizaciones sociales se concentraron este domingo en las afueras de la Granja Penitenciaria de Izalco, Sonsonate, para solidarizarse con la abogada y defensora de Derechos Humanos, Ruth Eleonora López, detenida hace un año;

Una de las participantes fue Lourdes Palacios del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), quien recordó que este lunes se cumplen 365 días del encarcelamiento injusto de Ruth.

La dirigente de Cofappes enfatizó que la detención de Ruth se dio porque acompañó la lucha en defensa de los derechos humanos en El Salvador. De hecho, Ruth acompañó a varios colectivos que pedían el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y la separación de poderes.

A juicio de Palacios, Ruth “quería una sociedad salvadoreña con democracia, con justicia y en paz”, comentó Palacios; pero El Salvador como se encuentra en el sistema judicial es contrario a lo que Ruth quería.

“Ruth, una defensora de los derechos humanos y que acompañó esas luchas por la libertad de los inocentes presos bajo el régimen de excepción de manera decidida. Ella estuvo aportando en la elaboración de Habeas Corpus, estuvo también trabajando intensamente para presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aquellos casos en los cuales el Estado de manera flagrante ha irrespetado a miles de personas en este país”, destacó Palacios.

Las organizaciones reiteraron que Ruth no está sola, la respaldan y creen en su lucha. “Ruth florece en libertad, Ruth florece también en todas las luchas que estamos impulsando, en todas las defensas que se están haciendo por las personas inocentes. Ruth florece en todas estas demandas que ahora están ahí en el sistema judicial y que exigen la libertad para los presos políticos”, enfatizó Palacios.

Este lunes se cumple un año de estar detenida sin haber sido vencida en juicio; en horas de la mañana, se tiene previsto que se realice una misa en su honor.

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