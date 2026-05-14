Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya” condena amenaza de despido contra el Dr. Aguirre

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya” condenó lo que consideró las acciones de represión contra el movimiento médico y trabajadores de la salud, al considerar que las medidas tomadas contra dirigentes sindicales buscan silenciar la defensa del sistema público de salud en El Salvador.

La organización expresó su solidaridad con el doctor Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS y fundador de CONADESA, quien enfrenta un proceso de despido que califican como “arbitrario, inmoral e ilegal”.

Según el colectivo pro derechos humanos, estas acciones forman parte de una política orientada a debilitar la salud pública y avanzar hacia su privatización, situación que —afirman— pone en riesgo el acceso de la población a servicios médicos gratuitos y de calidad.

Asimismo, hicieron un llamado a la población salvadoreña a unirse “en una sola voz” para defender el sistema nacional de salud y respaldar las luchas del personal sanitario como el Dr. Aguirre.

El caso del doctor Aguirre fue el tema de la Vigilia 112 que el El Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya” desarrolla en el Centro Histórico de San Salvador, frente a Catedral, para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que comete el Gobierno autoritario de Nayib Bukele.

“A más represión, más lucha”, expresó el colectivo en su pronunciamiento, donde también reconoció al personal médico y de salud como “verdaderos héroes y heroínas” en defensa del derecho humano a la salud.

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