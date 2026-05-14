Irán bloquea el suministro de armas estadounidenses en el estrecho de Ormuz

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TEHERÁN/Tasnim

El portavoz del Ejército iraní afirmó que Irán no permitirá que ningún país transfiera armas estadounidenses a través del estrecho de Ormuz.

En declaraciones a la prensa en Mashhad el miércoles, el general de brigada Mohammad Akraminia se refirió a la delicada situación del estrecho de Ormuz y afirmó que dicha vía marítima se encuentra actualmente bajo el control estratégico de las Fuerzas Armadas de Irán.

Explicó que el lado occidental del estrecho está bajo el control de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), mientras que el lado oriental está controlado por la Armada iraní.

Al describir el control coordinado y sinérgico como un factor que aumenta la supervisión y el dominio de Irán sobre la región, afirmó que dicho control generaría ingresos para el país que ascenderían hasta el doble de los ingresos petroleros de Irán.

El portavoz del Ejército advirtió además a las potencias extranjeras que Irán no permitiría que ningún país transportara armas estadounidenses a través del estrecho de Ormuz. Añadió que, si bien dichas armas habían estado previamente estacionadas en bases regionales, la mayoría ya han sido destruidas.

Akraminia también hizo hincapié en que Irán ya no permitiría el paso de armas estadounidenses a través del estrecho de Ormuz ni toleraría sanciones contra Irán.

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