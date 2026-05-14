Colegio Médico pide frenar acciones contra Rafael Aguirre tras denunciar escasez

El Colegio Médico de El Salvador expresó su solidaridad ante la posible destitución que enfrenta el doctor Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS, por parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), luego de haber denunciado públicamente la escasez de medicamentos en centros hospitalarios del país.

“Expresamos nuestro rechazo ante la medida impuesta contra el doctor Rafael Aguirre, la cual constituye un acto de represalia contra un profesional que ha cumplido con su deber ético de velar por la salud pública y por los derechos de los pacientes. Defender la salud y señalar las deficiencias del sistema no es un delito, sino una responsabilidad profesional”, afirmó el gremio.

Ante esta situación, el Colegio Médico hizo un llamado a las autoridades competentes para que cesen cualquier acción de persecución contra trabajadores del sector salud que, aseguran, buscan garantizar una atención digna a la población, como en el caso del doctor Rafael Aguirre.

“Apelamos a que se desarrolle una investigación objetiva que garantice el principio de inocencia, establecido en el artículo 12, y el derecho de defensa, contemplado en el artículo 11, ambos de la Constitución de la República”, solicitó.

Además, el Colegio Médico de El Salvador expresó su preocupación por la situación laboral que enfrentan miles de trabajadores del sector salud en el país.

Según datos de CONADESA, más de 7,700 empleados han sido despedidos en distintas instituciones públicas, entre ellos médicos, enfermeras, personal administrativo y operativo.

Asimismo, advirtieron que muchos de los trabajadores afectados aún no han recibido la indemnización que por ley les corresponde, lo que, según señalaron, ha generado incertidumbre económica y vulnerabilidad social para ellos y sus familias.

“El Colegio Médico de El Salvador hace un llamado urgente a las autoridades de salud para que escuchen la voz del personal sanitario, atiendan las necesidades de la población, garanticen condiciones laborales justas, promuevan la participación de los actores que velan por la salud pública y busquen soluciones ante los distintos escenarios que afectan a la población salvadoreña”, concluyó.