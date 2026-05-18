Juanma Moreno corona su reelección como Presidente de la Junta de Andalucía

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Sin sacar matrícula de honor, Juan Manuel Moreno triunfa en su reelección como presidente de la Junta de Andalucía, este 17 de mayo en las Elecciones al Parlamento de Andalucía. Un total de 150,000 votos más que los que sacó en 2022, le dieron el gane para los próximos cuatros años al frente de la Junta, en Sevilla, España.

La Comunidad Autónoma, convocó a un total de 6,510,832 andaluces. Entre los partidos en contienda estaban el Partido Popular de Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, Vox Andalucía, Adelante Andalucía, Por Andalucía- Antonio Maíllo.

Entre los resultados, el PP ha logrado 53 escaños, el PSOE-A 28 escaños, Vox obtuvo 15 escaños, AA solo 8 escaños y en coalición por Por Andalucía- Antonio Maíllo, un total de 5-0 escaños.

De acuerdo a los datos obtenidos por la Junta de Andalucía, la participación en este proceso democrático al Parlamento se ha situado en el 64,82% de los electores con un 99,94% escrutado.

Los registros también revelan que más de 4,2 millones de personas han hecho pleno ejercicio de su derecho al voto, mientras que la abstención señala un 35,16 % que representa un aproximado de 2,2 millones al bajar 8,7 puntos.

En sus primeras declaraciones, Juanma Moreno ha expresado «nos hemos quedado a dos escaños de esa mayoría suficiente, los andaluces nos han dado un mandato, claro y definitivo y ese mandado lo vamos a cumplir».

Moreno reitero que el gane de estas elecciones ha dependido de 20 puntos de diferencia sobre la segunda fuerza política y «casi», 30 puntos más que la tercera fuerza política en Andalucía.

Las provincias que se han sumado al triunfo de Juanma Moreno, son: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla.

La J.A detalla que la participación subió en todas la provincias de Andalucía, especialmente en Córdoba, donde se alcanzó un 68,84% al crecer 8,05 puntos, aunque el mayor incremento porcentual se ha reportado en Almería, donde ascendió por encima de los dos dígitos 11,14 puntos y llegó al 62,44%.

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