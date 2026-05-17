AES El Salvador dará saldo a favor tras cobros elevados en recibos de mayo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Luego de las quejas de los salvadoreños por el monto elevado en sus recibos de luz, la empresa AES El Salvador informó que las facturas con irregularidades presentarán saldo a favor el próximo mes, esto luego de una revisión masiva de facturación e inspecciones técnicas realizadas a usuarios.

AES señaló que se revisan casos de usuarios de CAESS, CLESA, EEO y DEUSEM, quienes la semana pasada se quejaron de un cobro alto en sus facturas del mes de mayo. “En aquellos casos en los que corresponda realizar ajustes, estos se están realizando de inmediato y se verán reflejados, a más tardar, en la próxima factura”, comentó.

En el comunicado de este domingo, AES planteó que “debido a que las condiciones de calor se han mantenido durante las últimas semanas, es posible que algunos usuarios continúen registrando un consumo elevado de energía. Esto puede suceder por dos motivos: un mayor uso de ventiladores o aires acondicionados; o porque algunos electrodomésticos, como refrigeradores y sistemas de enfriamiento, consumen más energía para mantener la temperatura adecuada al encontrarse en un ambiente más caluroso”.

En el comunicado, se instó a los salvadoreños que tengan dudas o inconformidades a escribir a los canales oficiales de atención, proporcionando sus datos de contacto y número de cliente (NC), donde recibirán la revisión de sus facturas.

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