Jesús sube al cielo, pero permanece más cerca de nuestras vidas: Padre Amílcar Flores

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Jesús no se despide ni abandona; tras cumplir la voluntad del Padre y anunciar el Reino de Dios, sube al cielo para estar aún más cerca de nuestras vidas, caminando a nuestro lado, fue el mensaje del padre Amílcar Flores en la homilía de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador.

Flores sostuvo que a Jesucristo se le encuentra en todo momento; por ejemplo, en las sagradas escrituras, en la iglesia, en los sacramentos, en la confesión “ahí le dice Jesús, aquí estoy contigo, acompañándote, dándote fuerza, dándote la gracia, concediéndote la paz en tu corazón”.

El líder religioso expuso que cuando la persona se ha encontrado con Cristo, quien “es camino, verdad y vida”, cambia “totalmente” aquella tristeza en alegría.

Al subir al cielo, Jesús pide guardar la esperanza en el corazón y asegura que, donde esté cada uno, allí también estará Él, además promete que donde él va, también irá todo aquel que lo siga, pero se debe luchar y perseverar para poder llegar al cielo.

“-Yo me voy-, dice Jesús, -a prepararles un sitio allá en el cielo; en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y una de esas es para usted como bautizado-. Pero hay que ganarnos de verdad esa habitación, cumpliendo la voluntad de Dios, asumiendo el compromiso, asumiendo ese mandato de El Señor de anunciar su evangelio”, agregó.

El religioso concluyó haciendo un llamado a los feligreses: “permitámosle al Señor que camine a nuestro lado, así como caminó junto a los discípulos”.

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