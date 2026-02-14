Autoridades detienen a policías tras denuncia de “brutalidad policial”

Compartir

El subinspector Manuel de Jesús Ayala Martínez y el agente Aníbal Otoniel Lue Escalante, destacados en la División de Tránsito del departamento de La Paz, fueron detenidos tras un hecho que la Policía Nacional Civil (PNC) calificó como un “mal procedimiento”.

Según la institución, los agentes intervinieron a un conductor que trasladaba pasajeros sin los permisos correspondientes. Durante el procedimiento, cuando intentaban retirar las placas del vehículo, habrían actuado de forma violenta contra un hombre que documentaba la actuación policial.

“Lo botaron al suelo, posteriormente hubo un forcejeo y le causaron una lesión”, detalló la corporación en un comunicado oficial.

La víctima presentó la denuncia correspondiente y actualmente recibe atención médica en un hospital. De acuerdo con el reporte, su condición es estable.

En el mismo pronunciamiento, la PNC aseguró que no tolerará conductas que vulneren los protocolos institucionales ni la dignidad de la población. Además, confirmó que ambos agentes fueron destituidos y enfrentarán procesos disciplinarios y judiciales.

La denuncia por presunta brutalidad policial fue interpuesta por Adilio Adalberto Martínez, paciente renal y trabajador de la cooperativa de transporte ASTRANSA (Ruta Astoria – Comalapa). El hecho habría ocurrido durante la madrugada del 13 de febrero en el desvío hacia Playa Las Hojas.

De acuerdo con la denuncia, agentes de Tránsito destacados en Zacatecoluca habrían agredido físicamente a Martínez mientras realizaba su jornada laboral.

Un video difundido por testigos muestra el momento en que agentes ejercen violencia contra Martínez. En las imágenes se escucha a varias personas advertir de forma reiterada sobre el delicado estado de salud de la víctima. El hecho ocurrió en la madrugada en el lugar señalado.

Asimismo, se señala al jefe de Tránsito local de supuestamente recibir sobornos de un competidor del sector transporte, con el objetivo de hostigar a trabajadores de ASTRANSA.

Los denunciantes también aseguran que algunos agentes utilizarían vehículos particulares, incluso, durante la madrugada, para perseguir a transportistas y evitar ser identificados.

Los afectados exigen una investigación exhaustiva, sanciones a los responsables y garantías para prevenir nuevos hechos de violencia contra trabajadores del transporte en El Salvador.

