Augura Bukele que miles de personas en Honduras morirán

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

El presidente de EL Salvador, Nayib Bukele, auguró que miles de hondureños morirán si el gobierno del presidente Nasry Asfura no enfrenta a las pandillas, destacan medios de prensa.

Declaraciones del mandatario citadas por el diario El Mundo cuestionan al secretario de Seguridad del gobierno hondureño, Gerson Onán Velásquez, quien negó que el llamado “Modelo Bukele” sea aplicable a su país.

“Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad. Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los “derechos humanos” de los criminales, es triste, de verdad, señaló Bukele.

“Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, escribió el mandatario salvadoreño en sus redes sociales.

El gobernante hizo referencia a un video de 45 segundos de una entrevista hecha a Onán Velásquez, el pasado jueves 12 de febrero en un canal hondureño, ahí le preguntan ¿qué opina del modelo Bukele? Él responde que es “interesante” y de “mucho estudio”.

El entrevistador replicó que Honduras está al lado de El Salvador y Onán Velásquez respondió: “Tenemos características diferentes, territorialmente hablando, El Salvador cabe en Olancho, tienen una cantidad de policías y militares que superan los 60 mil y que tienen un control político de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos”.

La reseña del diario señaló que Honduras enfrenta una situación crítica en temas de seguridad especialmente por la alta tasa de homicidios y extorsiones, especialmente de parte de las pandillas que asedian el país.

El nuevo presidente hondureño, descendiente de palestinos, al igual que Bukele, tiene el respaldo del gobierno estadounidense de Donald Trump y prometió combatir la inseguridad.

Al respecto de estas contradicciones, hondureños asistentes al concierto de la colombiana Shakira, elogiaron el ambiente de seguridad que vive El Salvador, donde pueden caminar por sus calles sin el temor a las pandillas.

Mientras, Ricardo Henríquez, también hondureño, elogió el trato recibido aquí y dijo que se siente el ambiente de seguridad en el cualquier lugar visitado, en comparación con la situación en su país.

“Yo creo que esto se puede replicar, lo que yo creo que no hay en mi país es la voluntad de hacerlo, que esto es lo que a este hombre (el presidente Bukele) le sobra”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...