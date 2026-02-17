Diputados acuerdan préstamo por $75 millones para Fase II de Doctor SV

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda suscriba un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $75 millones para financiar la mejora de “Doctor SV”.

Los fondos servirán para implementar la fase dos del Programa para la Implementación de “Doctor SV” en El Salvador, que consiste en ejecutar diversas iniciativas que incluyen la mejora de la Plataforma de Telemedicina, a fin “de garantizar la continuidad y sostenibilidad del Programa Doctor SV”, aplicación médica, basada con inteligencia artificial que “permite fomentar el acceso y la cobertura de atención a pacientes a nivel nacional”, según el Gobierno.

Los parlamentarios recibieron al director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, para que ampliara el tema sobre la plataforma, por lo que el funcionario les explicó que la aplicación tiene la capacidad para atender a un aproximado de 30 mil consultas diarias y con cobertura nacional.

DoctorSV incorpora la Inteligencia Artificial y esto apoya a los profesionales de la salud y permite un ecosistema de una atención médica en tiempo real, desde cualquier punto del país. Se optimiza el uso de los recursos públicos y se promueve la atención, a través de la automatización y continuidad del proceso de forma integrada, según enlistó el funcionario.

Uno de los objetivos es capacitar a personal en la digitalización de la salud, competencias digitales, entre otros aspectos. Herrera indicó que habrá un acceso descentralizado a los medicamentos, debido a que se instalarán 400 kioscos dispensadores de estos, que serán colocados en puntos estratégicos en donde se ubique el mayor núcleo poblacional.

Con la implementación de las intervenciones y soluciones tecnológicas se beneficiará directamente a un aproximado de 4.5 millones de salvadoreños como potenciales usuarios del sistema de salud pública.

Es de recordar que, a finales del 2023, la Asamblea aprobó el Ministerio de Salud $11,097,000 , de un préstamo suscrito en ese mismo año con el CAF por $77 millones, con el propósito de implementar el programa de telemedicina.

Además, parte de ese monto sirvió para contratar servicios de almacenamiento en la nube y ampliación de la conectividad en red, consultorías de apoyo en protocolos clínicos y logísticos para la operación masiva del programa.

También se invirtió en mobiliario, equipo informático y servicios de auditoría externa para verificar el buen uso de los recursos.

DoctorSV es una aplicación de salud digital lanzada por el gobierno salvadoreño, junto a Google y CAF, permite a los ciudadanos recibir atención médica gratuita las 24 horas del día, a través de una videollamada cuando se trata de casos leves o moderados. Está disponible para todas las edades, ofrece recetas electrónicas, órdenes de laboratorio y entrega de medicamentos en farmacias aliadas, buscando reducir la congestión en hospitales.

Su objetivo es mejorar el acceso y cobertura en la atención de pacientes mediante la mejora y eficiencia del sistema de salud público, a través de la implementación de una plataforma tecnológica y de recursos humanos que permitan la aplicación de la telemedicina, según se comentó en la mesa de trabajo.

El plazo del préstamo solicitado en esta ocasión es de 18 años, con un periodo de gracias de hasta 54 meses. El Salvador deberá pagar al CAF una comisión de compromiso del 0.35 % anual sobre los saldos no desembolsados. Además, una comisión de financiamiento del 0.85 % del monto del préstamo, así como $50 mil cuando se dé el primer desembolso del préstamo, el cual será deducido del mismo.

El doctor Iván Solano, presidente del Colegio Medico de El Salvador, señaló en una entrevista televisiva que los objetivos o la forma como acerca la atención de salud, es buena. Desde un inicio, el gremio médico le dio el beneficio de la duda, ya que es un proyecto que requiere de mucha inversión de dinero y hacerlo sostenible.

“La población se siente bastante satisfecha que esos problemas como los de vías respiratorias superiores, gastroenteritis, dolores de cabeza, son atendidos y va a un laboratorio o farmacia y le soluciones ese problema”, comentó Solano.

Sin embargo, “¿cómo estarán las unidades de salud y los hospitales?, es la misma eficiencia con la que estarán trabajando?, eso también es otra realidad”, destacó Solano.

El doctor Rafael Aguirre informó que la política de telemedicina se ha visto complicada por el cierre de varias unidades de salud ya que esto, hace que los usuarios que pasaban consultas en esas unidades se trasladen a otros centros médicos, por lo cual, la carga en las unidades médicas no ha bajado, “se ha mantenido”, a esto aunado que solo el 4% de los celulares en el país han descargado la app y beneficia a penas al 5% de la población.

“Al otro 95% de la población ¿qué le podemos ofrecer en política de salud?, recordemos que siempre las políticas deben basarse en el impacto a la población en general, porque al final, estamos haciendo políticas sesgadas y que solo benefician a un grupo pequeño de la población”, comentó Aguirre.

El dictamen pasará al pleno legislativo el miércoles de esta semana para su aprobación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...