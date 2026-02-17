Docentes de Jucuapa y Nueva Granada denuncian desorganización en entrega paquetes escolares

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La comunidad educativa de Jucuapa y Nueva Granada denunció desorganización y jornadas laborales extendidas para completar la entrega de paquetes escolares, situación que ha generado indignación y malestar entre las familias, según reportó la radio comunitaria Izcanal.

“Lo que debía ser un apoyo para las familias se ha convertido en desorden, estrés y jornadas extra para maestros”, expresó el medio de comunicación.

La entrega de paquetes escolares, iniciada el sábado 14 de febrero en centros educativos del distrito de Jucuapa, se realizó de forma incompleta, desorganizada y sin planificación, según denunció la comunidad educativa de la zona.

En lugar de los paquetes completos (que incluyen uniformes, zapatos y equipo tecnológico) y en el tiempo acordado para el inicio del año escolar, anunciado oficialmente por el presidente durante una Cadena Nacional, el sábado solo llegaron algunos útiles escolares para estudiantes de los centros educativos de Jucuapa. Además, padres de familia señalaron que no lograron abastecer a todo el alumnado.

El domingo se entregaron zapatos y parte de los uniformes, lo que obligó a los centros educativos a improvisar bodegas y utilizar aulas para clasificar el material recibido.

“Aquí es un solo desorden. Hemos tenido que disponer de tres aulas para organizar y que vayan pasando niño por niño”, relató a Izcanal una maestra rural.

Los docentes afirmaron que pasaron todo el fin de semana organizando el material entregado sin clasificación previa. “No sabemos cómo vamos a salir. Este lunes todavía no podremos entregar porque no ha llegado todo”, expresó otra maestra.

Directores también denunciaron presión y amenazas debido a los retrasos. “Es un estrés enorme. Solo hay sanciones, como si los maestros tuviéramos la culpa”, señaló uno de ellos.

La situación también afecta a Nueva Granada. En ese distrito, únicamente el Centro Escolar del Amatillo ha recibido paquetes, mientras decenas de centros educativos continúan en espera.

Las comunidades educativas advierten que la falta de organización impacta directamente a los estudiantes y a las familias que dependen de estos insumos para iniciar el año escolar.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha brindado explicaciones públicas sobre las irregularidades reportadas.

Padres, madres y docentes exigen respeto, planificación y entregas completas, y rechazan improvisaciones que sobrecargan a los centros escolares.

