Manuel Flores cuestiona el accionar económico del Gobierno

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, se refirió a temas que afectan a la población salvadoreña entre ellos al alto costo de la vida, la agresión de vendedores y el posible aumento a la edad de retiro en el sistema de pensiones.

Manuel Flores manifestó en su conferencia de prensa que el Gobierno de Bukele, trabaja para los ricos trasnacionales; “no gobiernan para el pobre”, ya que este sector “le quitan y le aumentan los años de pensión, al pobre le aumentan la cotización, lo que le disminuyen es su ingreso, aumentan las ganancias para las AFP, para los dueños de las AFP”, dijo Flores en referencia al tema de las pensiones, donde se ha especulado que el Gobierno podría aumentar la edad de retiro con las reformas al sistema de pensiones que se podrían aprobar en los meses venideros.

Sobre la situación economía actual del país, Flores señaló que inicia la tercera semana de febrero “y ya la gente no tiene dinero, se acabó la quincena 25 y ahora lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando”, señaló Flores en referencia al aumento de precios en productos de la canasta básica y en servicios esenciales como los de comunicación.

Por ejemplo, una recarga electrónica ahora ronda los 13 dólares, cuando antes costaba $10. “Estoy haciendo la denuncia que muchos no se atreven a hacerla, muchos no se atreven a hacerla porque tienen miedo y tienen razón, en este país no se puede opinar con libertad”.

El dirigente político señaló que “de ninguna manera” lo harán callar, porque se trata de un derecho fundamental y es la base de una sociedad. “Es importante destacar que no nos vamos a callar por la gente que es perseguida por el CAM, a quienes le dan órdenes para robarles la mercadería”.

“La gente anda buscando qué vender para comer es porque no hay empleo, bajen de esa nube (al Gobierno y diputados), entiendan que el pueblo los eligió para darles respuesta, no para darle garrote”, destacó Flores.

Sobre las alternativas, Flores destacó que serían proyectos productivos, zonas donde la gente pueda vender sin ser acosados, donde se les den créditos, atención tecnológica, capacitación. “Les aseguro que el Gobierno está pensando en tratados de libre comercio para favorecer a los poderosos, a los grandes, pero nunca al artesano, ni al micro, ni al pequeño, ni al mediano”, concluyó.

