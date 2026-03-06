China revela principales objetivos de desarrollo para 2026-2030

Compartir

BEIJING/Xinhua

China reveló hoy jueves sus principales objetivos de desarrollo para el período 2026-2030, al presentar el informe sobre la labor del Gobierno al máximo órgano legislativo del país para su deliberación.

Según el informe, durante los próximos cinco años, China espera mantener el crecimiento de su PIB dentro de un rango adecuado, con tasas de crecimiento anual que se determinarán a la luz de las condiciones actuales.

Esto sentará una base sólida para alcanzar el objetivo de duplicar el PIB per cápita de 2020 para el año 2035 y alcanzar el nivel de un país moderadamente desarrollado, detalla el documento.

Para impulsar un desarrollo ecológico e impulsado por la innovación, China tiene previsto aumentar el gasto anual promedio en investigación y desarrollo en todo el país en al menos un 7 por ciento. Además, prevé una reducción total del 17 por ciento en las emisiones de dióxido de carbono por unidad del PIB entre 2026 y 2030, según el informe.

China también propone aumentar el valor agregado de las industrias clave de la economía digital hasta el 12,5 por ciento del PIB y la esperanza de vida hasta los 80 años, de acuerdo con el informe.

Para garantizar la implementación efectiva de los objetivos y tareas del XV Plan Quinquenal, China propone un total de 109 proyectos importantes en seis áreas, que van desde impulsar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad hasta garantizar y mejorar el bienestar público, señala el informe.

Xi insta a principales economías provinciales a adquirir experiencia en solución de problemas nuevos

El presidente de China, Xi Jinping, instó hoy jueves a las principales economías provinciales a redoblar esfuerzos para adquirir experiencia en el análisis de situaciones nuevas y en la solución de problemas nuevos.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo las declaraciones al participar en una deliberación con sus compañeros diputados de la delegación de la provincia de Jiangsu en la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo nacional de China.

