Trump firma orden para imponer aranceles de 10 por ciento a todos los países

NUEVA YORK/Xinhua

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para imponer aranceles del 10 por ciento a los bienes importados de todos los países, según una publicación en sus redes social emitida este viernes.

La medida se produjo horas después de que la Corte Suprema dictaminara, por 6 votos a favor y 3 en contra, que la política arancelaria del gobernante, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), era ilegal.

«Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel global del 10 por ciento para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato», escribió Trump en Truth Social.

Al firmar la orden, Trump está respondiendo al fallo de la Corte Suprema en contra de su política arancelaria.

La corte dictaminó que la interpretación de la IEEPA por parte de la administración Trump invadiría la autoridad del Congreso y violaría la «‘doctrina de las cuestiones principales'», que requiere que las acciones de «vasta significación económica y política» por parte del poder Ejecutivo estén claramente autorizadas por el Congreso.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió la opinión del tribunal, afirmando que el presidente debe «señalar una autorización clara del Congreso» para justificar su extraordinaria afirmación de imponer aranceles.

El fallo no especificó si los aranceles ya recaudados a tasas más altas serían reembolsados.

En una conferencia de prensa el viernes, Trump indicó que consideraría vías alternativas para mantener sus aranceles.

Trump ya ha invocado la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 para imponer aranceles al acero y al aluminio por razones de seguridad nacional.

