Laboratorios VIJOSA es reconocido con el Premio Nacional al Trabajo Decente

Por cuarta vez

Rosario Rivas

“Recibir este premio por cuarta ocasión es un honor que reafirma nuestro compromiso con la excelencia en prácticas laborales”, expresó Mónica Saca, Directora Corporativa de laboratorios VIJOSA al recibir la distinción.

Este premio es otorgado por el Ministerio de Trabajo, que reconoce a las empresas en El Salvador que promueven buenas prácticas laborales.

La Directora Corporativa agregó que “en VIJOSA trabajamos en un entorno de respeto, bienestar y crecimiento profesional para nuestros colaboradores. Además, es un compromiso de seguir impulsando un entorno laboral inclusivo y saludable. La clave para un futuro sólido y sostenible son nuestros colaboradores”, añadió Saca.

Este año, Laboratorios VIJOSA recibió el galardón por cuarta vez, gracias a sus políticas que impulsan de bienestar integral de sus trabajadores.

Estas prácticas en VIJOSA sirven como referencia de excelencia en el sector empresarial salvadoreño, motivando a más empresas a perseguir y garantizar condiciones de trabajo dignas en el país.

Estas prácticas también los ha llevado a ser nombrados en el Top de los 50 Mejores Empleadores de Ámerica Central 2025.

Hay que destacar que este compromiso de VIJOSA trasciende las cifras, pues hasta la fecha ha generado más de 1,000 empleos permanentes, contribuyendo así al desarrollo económico de muchas familias salvadoreñas de la industria farmacéutica y del país.

Parte de la fórmula del éxito de esta compañía se basa en los colaboradores que llevan el sello, el ADN de VIJOSA, que es trabajar con excelencia y calidad.

También, por formar parte de una empresa en constante evolución con visión global, tecnología de vanguardia y con propósito social para construir el futuro de la salud con orgullo salvadoreño.

La selección de empresas para este reconocimiento se basó en un riguroso proceso de evaluación donde los criterios incluyeron el cumplimiento de compromisos con organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y con el marco normativo laboral Del Ministerio del trabajo y previsión social.

“El crecimiento de VIJOSA por más de medio siglo, honra la visión de nuestro fundador y presidente doctor Víctor Saca, cuya pasión por la excelencia, obsesión por la calidad y compromiso con la salud nos ha permitido traspasar fronteras y llevar bienestar cada vez a ¡ más personas”, señaló Directora Corporativa de laboratorios VIJOSA.

Laboratorios VIJOSA se destacó por cumplir con todos los requisitos que lo acredita como una empresa promotora del trabajo decente a escala nacional e internacional.

Este premio deja claro que en VIJOSA hay un claro compromiso de continuar invirtiendo en el bienestar y desarrollo de sus colaboradores, quienes son las clave para seguir cumpliendo con sus propósitos de cuidar y salvar vidas por medio de la salud.

