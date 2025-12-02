Manuel Flores advierte de problemas económicos y sociales en El Salvador

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, enfatizó que El Salvador atraviesa problemas económico, y que el actual gobierno ha abandonado los territorios.

Manuel Flores dijo que según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos del Banco Central de Reserva, la canasta básica urbana se encuentra a $250 hasta el mes de octubre y $190 la canasta básica rural. “Es decir, 8.4 dólares al día y $59 a la semana (la urbana) y la rural “6.4 dólares al día y $45 a la semana”, enfatizó Flores.

Mientras que el viceministro de Agricultura, Oscar Domínguez, dijo que -el pueblo ahora puede comprar una canasta básica con 40 dólares para una semana-, “eso lo publicó el periódico El Mundo el 31 de octubre de 2025”, por lo cual, dijo Flores el funcionario mintió.

Los salvadoreños tienen que racionar sus comidas o incluso quitar un tiempo para dar abasto a sus necesidades más básicas.

El dirigente de izquierda sostuvo que no se puede continuar con la especulación en todos los sentidos. “Te venden una idea de que todo marcha bien cuando la realidad es otra; quieren vender una falsedad de decir que la economía está en crecimiento y que dicen que es la mejor de Centroamérica”.

Lo anterior, contrasta con el aumento de la pobreza, la miseria, el desempleo y la desesperación, enlistó Flores.

El político de izquierda recordó que el Gobierno le quitó los fondos (FODES) a los municipios y eso ha limitado la ejecución de obras por parte de las alcaldías.

«La población tiene que recurrir a sus propios recursos para reparar caminos y calles. Y precisamente no es porque la gente lo quiera hacer, es por el abandono que este gobierno le ha hecho al pueblo entero», enfatiza Flores.

El Gobierno quitó el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) para transferir los fondos a la Dirección de Obras Municipales (DOM) para que esta entidad pueda realizar obras a escala nacional. pero muchas comunidades han puesto de sus bolsillos para arreglar sus calles, ya que el Gobierno y la DOM los ha ignorado.

