TSE solicita $180 millones para elecciones; $51 millones más que en 2024

La presidenta del Tribunal Suprema Electoral (TSE), Roxana Soriano, pidió en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa $180.7 millones para la realización de las elecciones de 2027. Es decir, $8.5 millones más que lo conocido hace una semana, tras argumenta que es para la realización de la elección presidencial. La Comisión dictaminó a favor por los $172.1 millones originales.

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda envió tres iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa para el presupuesto extraordinario del TSE para financiar las elecciones de presidente, Asamblea Legislativa y concejos municipales; específicamente las tres iniciativas son:

“Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en el sentido se apruebe el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2027, por el monto de $125,393,165”, estos fondos “con el propósito de cubrir financieramente las Elecciones de presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales; proyecto que incluye disposiciones específicas para una eficiente ejecución”.

La segunda es: “iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en el sentido se apruebe el Presupuesto Especial Extraordinario para el Sufragio en el Extranjero para el Evento Electoral 2027, por un monto total de $46,756,435, con el propósito de dotar al Tribunal Supremo Electoral de los recursos necesarios para garantizar el desarrollo eficiente y oportuno del Evento Electoral 2027”.

La tercera iniciativa es una reforma a la Ley de Presupuesto 2025, en la parte correspondiente a Hacienda, sobre transferencia de recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Sufragio en el Extranjero para el evento electoral 2027, por la cantidad de $40,000,000”, para la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial.

Estos fondos totalizaban: $172.1 millones; sin embargo, la funcionaria dijo en la comisión de Hacienda que son $180 millones; desglosados así: $125.3 millones para la organización el territorio nacional, $46.7 millones para el voto en el exterior y $8.5 millones “para la integración de la elección presidencial en esta misma jornada electoral”.

Según Soriano, con esto “estamos logrando un ahorro aproximado de $132 millones de haber realizado la elección presidencial en 2029”. Sin embargo, las elecciones representarán un incremento de $51 millones con respecto a las elecciones de 2024, donde incluso hubo más eventos electorales: se eligió al PARLACEN, se proyectó una posible segunda vuelta en las presidenciales, además que la elección de alcaldes se desarrolló un día distinto que las legislativas y presidenciales.

Aunque los decretos mencionan específicamente que los fondos serán utilizados para “cubrir financieramente las elecciones de presidente y vicepresidente de la República”; Soriano sostuvo que se piden “$8.5 millones para la integración de la elección presidencial”. Es decir, se piden $8.5 millones más para una elección que ya estaba regulada según los mismos decretos.

Soriano explicó que los $8.5 millones adicionales se piden ya que, en julio de este año con las reformas a la Constitución de la República para unificar las elecciones de presidente en una sola jornada electoral, se modificó el Plan General de Elecciones 2027 (PLAGEL) para incluir los comicios de presidente; es así que el presupuesto total de las elecciones sería $180,741,791.81.

Con la demanda adicional, el presupuesto para las elecciones en el territorio nacional sería de $133,352,660.37 y las elecciones en el exterior, $47,389,311.44; de esos montos; a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) se le asigna $838,870 y para el extranjero $157,896.

De los fondos, el 42%, es decir, $56,101,749.24, corresponden a soporte de escrutinio de JRV, transmisión, procesamiento, y divulgación de resultados electorales preliminares; el 17.5% ($23,534,204.92) a la organización y logística electoral; el 12% ($15,773,078.44) para la administración financiera y pagos del proceso electoral; 5% a la capacitación electoral; 5% ($6,977,282.20) al escrutinio final; 4% a apoyo logístico administrativo y 4% ($5,289,082.07) a la comunicación electoral.

Mientras que en la distribución de los fondos del presupuesto de las elecciones en el exterior el 85% ($40,350,082.53) se ocupará para el sistema para voto electrónico y transmisión de resultados electorales preliminares; el 3% para la organización y logística electoral y 3% para la comunicación electoral.

Aunque Roxana Soriano explicó que se utilizarán $180.7 millones para las elecciones 2027, la Comisión dictaminó a favor por los $172.1 millones originales ($125.3 para el territorial nacional y $46.7 millones para el exterior). Por lo que, se prevé que en un futuro se asignen los fondos restantes (los $8.5 millones).

DATOS RELEVANTES

Para el 2027, se habilitarán 1,595 centros de votación y 8,933 juntas receptoras de votos a escala nacional. Se contratarán a 109 mil personas para ser capacitados y 600 facilitadores. Se van a capacitar a 1,800 personas que participarán en el Escrutinio Final; se harán 2 simulacros a un costo de $2.2 millones.

Se ha aplicado un incremento del 12% en el pago a las JRV, JEM y JED; también, se incluye el pago de suplentes de JRV, JED, JEM, JRVEX y JELVEX.

A los 89,330 personal de JRV (propietarios y suplentes) se le pagarán $75 c/u, totalizando $6,699,750; en la elección de 2024, se le pagaron $50. A los de la 440 de la JEM se le pagarán $395 c/u, totalizando $521,400. a los 140 de la JED, $675 c/u, totalizando, $378 mil. A los 142,928 vigilantes $35 c/u, totalizando $5,200,480. Mientras que a los 3 propietarios y 3 suplentes de las JELVEX $1,600 ($57,600 en total) y los 246 propietarios y suplentes de las JRVEX $510 c/u, totalizando $250,920.

El PLAGEL cuenta con 24 programas para el territorio nacional y 22 programas para el extranjero. La funcionaria sostuvo que El Salvador cuenta con 6,448,856 ciudadanos en el registro electoral; de los cuales, 932,316 residen en el exterior.

