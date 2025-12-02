Hacienda recibirá $267 millones para “obligaciones generales del Estado”

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de reforzar con $267 millones al presupuesto del Ministerio de Hacienda con fondos provenientes del endeudamiento público.

La semana anterior, Hacienda envió una iniciativa de ley para reformar la Ley de Presupuesto 2025 en el ramo de Hacienda; la comisión en la Asamblea Legislativa la estudió este lunes y dictaminó a favor.

El decreto señala que, con los fondos, Hacienda “pueda proporcionar cobertura presupuestaria de forma oportuna a aquellas prioridades estratégicas del Gobierno, Obligaciones Generales del Estado y transferencias varias”; sin embargo, el decreto no menciona para qué específicamente se ocupan estos fondos en Hacienda.

Estos fondos provienen de endeudamiento público según lo explica el mismo decreto. El 11 de este mes, se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que gestione la obtención de recursos hasta por $344 millones, “a través de la emisión o ejecución de Títulos Valores de Crédito incluyendo operaciones de manejo de pasivos, orientadas a mejorar el perfil de la deuda y administrar los riesgos asociados al portafolio de la misma; de acuerdo a las prácticas del mercado, siempre que sean favorables a los intereses del Estado de El Salvador”.

En ese sentido, se modifica la Sección -A Presupuesto General del Estado, Apartado II- INGRESOS, se incrementa en el Rubro de Agrupación 31 Endeudamiento Público, Cuenta 311 Colocaciones de Títulos Valores en el Mercado Nacional, la Fuente Específica 31101 Bonos del Estado, con la cantidad de $267,000,000; asimismo, en el Apartado III- Gastos, en la parte correspondiente al Ramo de Hacienda, se incrementan las asignaciones de las diferentes Líneas de Trabajo de la Unidad Presupuestaria 13 Obligaciones Generales del Estado por $267 millones.

Diputados de oposición cuestionan este método de endeudamiento ya que no se sabe a qué partida presupuestaria se utilizarán al final, solamente se menciona para “obligaciones generales”.

