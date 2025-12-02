Realizan Caminata y Carrera por la VIHDA 2025 

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Caminata y Carrera por la VIHDA 2025 conmemoró el Día Mundial de la Respuesta al VIH en El Salvador con una jornada cargada de energía, conciencia y solidaridad. La actividad se desarrolló la mañana del sábado 29 de noviembre en el parque Bicentenario de San Salvador, bajo el lema “VIH y el poder de transformar”.

El evento fue coordinado por el Comité Organizador de Actividades del VIH, integrado por ONUSIDA, Match con tu salud y otras instituciones, y contó con la supervisión técnica de la Federación Salvadoreña de Atletismo.

Desde primeras horas, más de 300 salvadoreños se sumaron a la iniciativa en familia, algunos incluso acompañados por sus mascotas, para destacar la importancia de mantener la respuesta al VIH como una prioridad de salud pública. El Día Mundial del VIH se conmemorará oficialmente el lunes 1 de diciembre.

La jornada incluyó una caminata de 3 kilómetros, en la que también participaron mascotas, y una carrera de 5 kilómetros abierta a todo público. La hidratación estuvo garantizada durante todo el recorrido gracias al apoyo de Electrolit, y los primeros 200 asistentes recibieron una camiseta conmemorativa.

Según Celina Miranda, jefa de la Oficina de País de ONUSIDA, la carretera representa una forma de solidaridad. “Hoy es un día para hablar de prevención, evitar nuevas infecciones, acceder a un diagnóstico temprano y, si la prueba resulta positiva, iniciar tratamiento. Esta Carrera por la VIHDA es un ejemplo de cómo nos solidarizamos con las personas con VIH”, expresó.

El VIH continúa siendo una prioridad sanitaria global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta semana, un informe de ONUSIDA subrayó que “la resiliencia, la inversión y la innovación, combinadas con la solidaridad mundial, aún ofrecen un camino para poner fin al sida”.

Actualmente, 40.8 millones de personas viven con VIH en el mundo; en 2024 se registraron 1.3 millones de nuevas infecciones y 9.2 millones de personas aún no tienen acceso al tratamiento, según el informe “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al sida”.

En El Salvador, la prueba para diagnosticar el VIH está disponible de manera gratuita en toda la red pública de salud. Además, iniciativas como «Match con tu salud» ofrecen alternativas a través de plataformas digitales. El tratamiento antirretroviral también se entrega sin costo en los hospitales públicos.

