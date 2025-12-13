Se definen los finalistas en Mundial de balonmano femenino

Rotterdam/Prensa Latina

Los duelos entre el vigente campeón olímpico Noruega y Países Bajos y el subtitular en París 2024 Francia ante Alemania animarán la semifinal del Campeonato Mundial de Balonmano femenino.

Las noruegas y sus rivales transitaron invictas las fases preliminar y principal del torneo e igual actuación exhiben las germanas, mientras las galas archivan una derrota en todo el trayecto mundialista.

De los cuatro equipos sobrevivientes en la justa, las vikingas tienen el mejor expediente con tres metales dorados en citas olímpicas (2008, 2012 y 2024) y cuatro en mundiales (1999, 2011, 2015 y 2021).

La edición 27 del campeonato del orbe de balonmano para damas concluirá el próximo domingo con los ganadores de este viernes enfrentándose por el oro y los perdedores por el bronce.

