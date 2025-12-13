Página de inicio » Nacionales » Se definen los finalistas en Mundial de balonmano femenino

Se definen los finalistas en Mundial de balonmano femenino

Administraador 13 diciembre, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en Se definen los finalistas en Mundial de balonmano femenino 242 Vistas

Compartir
        

Rotterdam/Prensa Latina

Los duelos entre el vigente campeón olímpico Noruega y Países Bajos y el subtitular en París 2024 Francia ante Alemania animarán  la semifinal del Campeonato Mundial de Balonmano femenino.

Las noruegas y sus rivales transitaron invictas las fases preliminar y principal del torneo e igual actuación exhiben las germanas, mientras las galas archivan una derrota en todo el trayecto mundialista.

De los cuatro equipos sobrevivientes en la justa, las vikingas tienen el mejor expediente con tres metales dorados en citas olímpicas (2008, 2012 y 2024) y cuatro en mundiales (1999, 2011, 2015 y 2021).

La edición 27 del campeonato del orbe de balonmano para damas concluirá el próximo domingo con los ganadores de este viernes enfrentándose por el oro y los perdedores por el bronce.

Tags

Ver también

ICAED recuerda que la desaparición forzada es un crimen reprobable

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Coalición Internacional contra …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.