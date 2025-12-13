El legado de “El Mágico” González impulsa a más de 100 niños

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCo Latino

Los sueños de 120 niños de las zonas occidental y paracentral del país encontraron un nuevo impulso que los motiva a seguir persiguiéndolos, al hacer un recorrido donde la historia late en cada rincón y la magia del fútbol se respira desde que se cruza la puerta del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

En la visita que incluyó un recorrido por el museo dedicado a la leyenda salvadoreña los niños conectaron con la trayectoria del ídolo y entendieron que los grandes sueños también comienzan desde la niñez.

Entre los niños que visitaron el Estadio destaca Paola Castro, de la academia Los Laureles, en Acajutla, quien llegó a este espacio gracias a su dedicación tanto en el fútbol como en sus estudios.

“Fui a una visoría y puse todo de mí. Mi entrenador me eligió porque llevaba las mejores notas”, dijo la niña, que compartió orgullosa su experiencia.

Paola cursa sus estudios en el Liceo de Acajutla, donde mantiene calificaciones entre 8 y 10.

Sobre la experiencia en el campus, Paola resaltó lo enriquecedor del trabajo deportivo. “Me ha gustado mucho porque los entrenadores nos enseñan a tocar el balón, a hacer goles y a jugar en equipo”, dijo. Y también destacó la importancia de los valores que se refuerzan en cada actividad. “Nos enseñan que debemos respetarnos entre todos, pasar el balón y no pelearnos”, comentó.

“Me gustaría seguir jugando. Mi sueño es ser futbolista. Me encantaría integrar la selección de El Salvador algún día, con disciplina y esfuerzo, y el haber estado esta tarde en el museo y el estadio que lleva el nombre de una leyenda como Jorge ‘El Mágico’ Gonzalez me motiva más a perseguir este objetivo”, comentó Paola.

Jesús Juárez, coordinador social del programa, explicó que por la tarde, los grupos realizaron un recorrido por el Museo del Mágico González, una actividad que, según Juárez, tiene un profundo valor formativo.

“El museo es importante porque los niños pueden ver cómo se desarrolló un deportista de su propio deporte. Descubren las etapas que pasó, los equipos en los que jugó y cómo fue creciendo. Para ellos es motivador ver la historia de alguien tan importante para el país”, añadió.

Juárez también destacó la actitud de los participantes. “Hemos tenido niños muy dinámicos, con ganas de entrenar y muy atentos a lo que se les enseña. No hemos tenido quejas de comportamiento, y eso refleja lo que el programa busca: formar un atleta integral”, subrayó.

El tercer día del campus continuará con entrenamientos matutinos en el Estadio Nacional Las Delicias, más talleres socioeducativos y una visita cultural al Palacio Nacional, una actividad que muchos de los niños esperan con ilusión.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...