Destacan en México relevancia de trabajo conjunto contra la extorsión

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó recientemente que el trabajo conjunto entre Gobierno federal, estados y órganos como la Fiscalía General de la República posibilitará la caída el próximo año del delito de extorsión.

En la 52 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la mandataria recordó que la coordinación permitió disminuir en 37 por ciento los homicidios dolosos, así como la caída de otros ilícitos de alto impacto durante la actual administración. “Creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión“, aseveró la jefa del Ejecutivo.

Ante gobernadores, miembros del gabinete de la administración federal y la fiscal general, Ernestina Godoy, Sheinbaum señaló que una nueva legislación persigue de oficio este ilícito, de modo que la responsabilidad ya no recae en la víctima.

Dijo, además, que el registro telefónico ayudará a que el celular no sea utilizado como una vía para la extorsión.

Al intervenir en el encuentro, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, resaltó la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, y la incautación de 20 mil armas y 311 toneladas de droga en los primeros 14 meses del Gobierno.

En el combate a la extorsión, destacó la captura de más de 600 individuos vinculados con este delito en 22 entidades del país.

Por su parte, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que, como parte de la estrategia nacional de seguridad, se han articulado los esfuerzos de 53 dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno para trabajar en las zonas de mayor incidencia delictiva.

Esto último, a través de programas de atención a las causas para prevenir violencia y adicciones. Al hacer uso de la palabra, Godoy reconoció que la estrategia nacional de seguridad requiere de la coordinación permanente con las fiscalías de todos los estados y anunció que asume el compromiso para fortalecer la coordinación con el Gabinete federal.

Mencionó un plan de seis ejes: coordinación, fortalecimiento de las fiscalías estatales, nuevo modelo de investigación e inteligencia, reestructuración interna, modernización de la Agencia de Investigación Criminal y reorientación de recursos para la atención de delitos de alto impacto.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó la aprobación de 11 acuerdos para fortalecer la Estrategia.

Entre ellos, refirió la instrucción a los gobernadores de presentar ante sus Congresos locales las iniciativas de reforma legislativa para armonizar sus marcos jurídicos con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión.

