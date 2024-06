“El Mágico” González tiene fe en La Selecta

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La figura legendaria del fútbol salvadoreño Jorge “El Mágico” González, quien últimamente ha estado en el foco de los reflectores, habló respecto al inicio del camino mundialista de la selección nacional de El Salvador ante Puerto Rico. El Mágico aseguró que estaría en el encuentro de la azul y blanco contra la selección caribeña con la fe intacta por el equipo cuscatleco que está en busca del sueño mundialista.

En la gala “Una Noche Mágica”, donde se rindió homenaje a “El Mágico”, los medios abordaron al ex mundialista respecto al inicio de las eliminatorias de CONCACAF, de cara al mundial, y el futbolista dijo que tiene fe en el combinado nacional y espera que ganen el primer encuentro de la competencia este jueves.

¿Va a ir al estadio el jueves, a ver a La Selecta? Le preguntaron al ex mundialista, por lo que contestó “Espero que sí”. ¿Qué espera de La Selecta? “Lo que venimos esperando”, respondió.

“Sin ningún ánimo de presión para nuestros seleccionados, porque verdaderamente, yo creo que es necesario que traten de desenvolverse, como ellos ya están concientizados, descansando para que eso pueda ser mañana (hoy) y vamos a tratar de apoyarlos”, dijo.

“Tengo mucho de no ir al estadio y pienso acercarme porque estoy teniendo fe, quiero ir a ver que ganen, me gustaría transmitir eso y yo sé que la selección me va a dar esa satisfacción”, expresó “El Mágico”.

El pasado martes, en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González se rindió homenaje al ex gaditano y exmundialista, con la develación de una estatua en su honor y de la apertura del museo que se encuentra el mismo recinto deportivo que lleva su nombre, lugar donde la fiebre por el mágico se hizo notar en la afición salvadoreña.