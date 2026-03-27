Cruz Roja anuncia horarios de su Centro de Sangre para Semana Santa

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Saúl Méndez

Colaborador

La Cruz Roja Salvadoreña informó sobre los horarios de atención de su Centro de Sangre durante el periodo de vacaciones de Semana Santa 2026.

Según el aviso, el centro permanecerá abierto los días sábado 28, lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril. Mientras tanto, las instalaciones estarán cerradas el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril.

En cuanto a los horarios de atención, el servicio estará disponible de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, mientras que los sábados funcionará de 7:00 de la mañana a 11:30 de la mañana.

La institución también indicó que el servicio de despacho de sangre se mantendrá activo las 24 horas del día durante todo el periodo. Para más información, la Cruz Roja Salvadoreña puso a disposición el número telefónico 2239-4951 y sus canales oficiales en redes sociales.

La institución explicó que el principal objetivo del Centro de Sangre es abastecer la demanda de sangre para transfusiones en emergencias médicas de pacientes atendidos en la red hospitalaria del país mientras ofrecen servicios de calidad.

Entre los requisitos generales para donar sangre se encuentran: tener entre 18 y 65 años (mujeres de 18 a 60 y hombres de 18 a 65), pesar entre 115 y 270 libras, gozar de buena salud, no haber padecido hepatitis, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, haber dormido al menos cinco horas y consumir alimentos bajos en grasa el día de la donación.

“Es importante donar sangre porque no existe otra sustancia que la sustituya; además, el organismo renueva sus células sanguíneas. Donar sangre genera la satisfacción de ayudar a personas que lo necesitan para recuperar su salud”, expresó la institución.

Por otra parte, la Cruz Roja Salvadoreña destacó que el Centro de Sangre cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), conforme a la norma ISO 9001:2015, lo que respalda su capacidad para proporcionar servicios y componentes sanguíneos de calidad, en cumplimiento de los requisitos de los usuarios y de la normativa nacional del Ministerio de Salud (MINSAL), así como de estándares internacionales establecidos por la OPS.

Además de esta certificación, el Centro de Sangre posee la Licencia de Funcionamiento de Servicios de Sangre A, nivel 3, otorgada por el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).

El Centro de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña está ubicado en la 17 calle poniente y avenida Henry Dunant, en el Centro de Gobierno de San Salvador. La institución precisó que la atención se brinda únicamente en su sede central.

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