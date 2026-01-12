Incendio afecta puestos de tortillas en el mercado La Galera, en Zacatecoluca

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Un incendio se registró durante la madrugada de este dominto11 de enero en varios puestos de venta de tortillas del mercado La Galera, ubicado en el municipio de Zacatecoluca, lo que generó alarma entre comerciantes y vecinos de la zona.

El siniestro fue atendido de manera oportuna por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros locales del mercado. Gracias a la rápida intervención, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí provocó daños materiales y estructurales en los puestos afectados, según información preliminar.

Tras el control del siniestro, las autoridades iniciaron las inspecciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y evaluar las condiciones de seguridad en el área afectada. Hasta el momento, no se ha confirmado el origen del fuego ni se han brindado detalles oficiales sobre posibles responsabilidades.

En medio de la situación, comerciantes del mercado expresaron su preocupación y denunciaron una serie de problemáticas que afectan de forma constante sus condiciones de trabajo.

Una vendedora señaló que el área presenta acumulación de basura, problemas en las tuberías y falta de mantenimiento, situaciones que no han sido atendidas por la alcaldía, denunció.

Asimismo, vendedores cuestionaron la suspensión del servicio eléctrico en algunos sectores del mercado, lo que dificulta el trabajo diario mientras continúan los cobros de impuestos municipales.

Las autoridades locales no se han pronunciado aún sobre las denuncias planteadas por los comerciantes, mientras continúan las evaluaciones tras el incendio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...