Joven resulta gravemente lesionado tras ser atacado en Sonsonate

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Un joven de 29 años resultó con lesiones de consideración luego de ser atacado por varias personas la tarde de este domingo en el distrito y municipio de Sonsonate Centro, departamento de Sonsonate, informó Comandos de Salvamento.

La emergencia fue atendida por Comandos de Salvamento Sonsonate sobre la 4.ª calle Poniente, frente a Plaza Garibaldi, donde la víctima, identificada como López Piecho, presentaba múltiples lesiones.

De acuerdo con la evaluación prehospitalaria realizada por los socorristas, el paciente presentaba un colapso parcial del pulmón (neumotórax), un trauma en el mentón y sospecha de fractura en la pierna derecha, lesiones consideradas de gravedad y que requerían atención médica inmediata.

El personal de Comandos de Salvamento brindó atención de emergencia en el lugar y logró estabilizar al paciente antes de su traslado a un centro hospitalario para recibir tratamiento especializado.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias que rodearon el ataque ni sobre la identidad de los agresores. Las autoridades competentes quedaron a cargo del procedimiento correspondiente para esclarecer el hecho.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...