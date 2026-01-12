Barcelona retiene título de Supercopa de España de fútbol

Compartir

Yeda, Arabia Saudita/Prensa Latina

Con un doblete del brasileño Raphael Dias «Raphinha», el Barcelona aventajó este domingo 3-2 al Real Madrid para retener el título de la Supercopa de España de fútbol.

Raphinha aprovechó un error en el pase de su compatriota Rodrygo Silva para desequilibrar el superclásico con su primer gol a los 36 minutos, en el Alinma Stadium.

Tres tantos en el tiempo añadido, del brasileño Vinícius Júnior (m. 45+2) y Gonzalo García (45+7) para el Real Madrid, y del polaco Robert Lewandowski (45+4) por los azulgranas, mandaron el duelo empatado a dos al descanso.

Ya en la parte complementaria, Raphinha sacó un disparo desde la frontal que rozó en Raúl Asencio para cambiar la trayectoria del balón y superar al portero belga Thibaut Courtois (minuto 73).

En el descuento (m. 95), Álvaro Carreras perdonó una clara ocasión para mandar el choque a la tanda de penaltis.

La formación catalana conquista por decimosexta la Supercopa de España, récord para la competición, y el cuarto título para el alemán Hansi Flick como técnico.

Flick cuenta todas sus finales como entrenador por victorias, ocho entre Bayern Múnich y Barcelona, mientras que deja a Xabi Alonso sin poder sumar su primer trofeo al frente del club merengue.

Además, igualó también el balance particular de títulos logrados en Arabia Saudita, con ediciones desde 2020 menos en 2021 debido a la pandemia del coronavirus, tres del Barcelona (2023, 2025 y 2026) y otros tres del Real Madrid (2020, 2022 y 2024).

También fue la tercera final en la nación árabe que el combinado azulgrana le ganó a su archirrival español.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...