Venezuela denuncia impacto del ataque de EEUU contra su principal centro científico

CARACAS/Xinhua

El ataque perpetrado por Estados Unidos en Venezuela tuvo un fuerte impacto en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) como una agresión directa contra la soberanía y la cultura científica del país, afirmó hoy domingo la ministra venezolana del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

La funcionaria recordó que el pasado 3 de enero, dos misiles estadounidenses impactaron contra las instalaciones del IVIC, sin que se descarte la utilización de un tercer artefacto, lo que afectó de manera directa la infraestructura del principal centro de investigación científica de Venezuela.

Jiménez sostuvo que el ataque no constituye únicamente un daño material, sino un atentado contra el desarrollo del conocimiento nacional.

«No es solo una agresión contra nuestra infraestructura (…) es un atentado directo contra la cultura científica venezolana», afirmó la ministra en un mensaje publicado en la red social Telegram, en el que también indicó que la ciencia venezolana está orientada al bienestar de la población.

«Nuestra ciencia no es para la guerra; es una ciencia arraigada en la creación de conocimiento para la paz y el bienestar de nuestro pueblo», expresó.

Recordó que en 2025, Venezuela fue reconocida como centro de referencia en ciencia abierta, logro alcanzado mediante el trabajo articulado del IVIC, las academias, las universidades y las comunidades científicas del país.

En este contexto, advirtió que el ataque de Estados Unidos pretende frenar un modelo de ciencia soberana, compartida y al servicio de la vida.

«¿Por qué el IVIC fue un objetivo? Porque un pueblo que produce su propia ciencia es un pueblo que no puede ser dominado», señaló la ministra venezolana.

Denunció que el asedio estadounidense ha intentado paralizar laboratorios, bloquear el acceso a insumos y obstaculizar el desarrollo de soluciones científicas para la población venezolana.

Llamó también a la unidad nacional y a la movilización de la comunidad científica, académica y universitaria.

«¡No podrán detener la marcha del saber! Seguiremos haciendo Ciencia para la Vida», concluyó Jiménez.

