CIUDAD MARSELLA responderá a dueños de viviendas afectadas  por inundación

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Tal como se comprometió mediante un comunicado en horas de la noche del sábado 10 de enero, después de lamentable suceso, provocado por una sorpresiva lluvia que afectó algunas viviendas del proyecto habitacional Marcella 2, en San Juan Opico, la empresa ha respondido a las personas afectadas.

Ejecutivos de la constructora Global Developers, responsable del proyecto, confirmaron que este domingo se reunieron con las personas afectadas, y que Personal de la compañía, junto con los propietarios, están realizando una evaluación de los daños, para resarcirlos de inmediato.

“Lamentamos esta situación provocada por la naturaleza y nos haremos responsables de todos los daños en sus enseres y en la reparación de algunos daños que el agua pudo haber ocasionado a la infraestructura. Garantizamos que el cien por ciento de los afectados recibirán su respectiva indemnización”, afirmaron.

También señalaron que las personas que se sientan insatisfechas y que desean entregar las viviendas, la compañía les devolverá el dinero pagado, ya que como empresa, lo que les interesa es que los clientes estén satisfechos.

Mientras tanto los afectados ven con buenos ojos la actitud responsable de la empresa, ya que tras hacer el valúo de los daños, recibirán el monto respectivo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...