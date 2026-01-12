Atacaremos sus bases militares y a Israel, advierte Irán a EE.UU.

Teherán/Prensa Latina

El gobierno de Irán advirtió este domingo al de Estados Unidos que cualquier agresión a su territorio desatará ataques contra sus bases militares, barcos y a Israel.

Irán lucha en los frentes económico, cognitivo, militar y terrorista contra Estados Unidos e Israel, sentenció el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf en una sesión plenaria del Legislativo difundida por medios de la prensa plana en persa, mientras los sitios informativos en Internet permanecen fuera del aire hace casi 72 horas.

Las declaraciones del líder parlamentario persa siguen en el contexto de las protestas callejeras en su país iniciadas el pasado día 3 del mes en curso, en coincidencia con la agresión militar y secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Desde entonces en Washington reina una euforia belicista y amenazas de intervenciones castrenses en Colombia y Cuba, operaciones armadas en territorio de México y la anexión forzosa de Groenlandia a la Unión estadounidense.

Cifras carentes de aval oficial reportan que unas 200 personas, manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en los choques callejeros.

Asimismo, la víspera fuentes oficiales reportaron el arresto de presuntos organizadores de las manifestaciones y la incautación en las residencias de algunos de ellos de armas, municiones y explosivos.

Las autoridades iraníes convocaron para mañana lunes una manifestación popular en apoyo a la República Islámica, cuyos líderes se han dicho listos a atender las demandas de los manifestantes, pero advirtieron que actuarán con severidad contra los actos de vandalismo en edificios gubernamentales y propiedades privadas.

Protestas fueron instigadas por Trump

Las protestas en esta capital y otras ciudades fueron instigadas por (el presidente estadounidense Donald) Trump, aseguró el Líder Supremo de Irán, Ayatolá Alí Jamenei, en mensaje a la nación que difundió recientemente.

Trump tiene las manos manchadas con la sangre de más de mil iraníes, subrayó Jamenei, quien acusó a los manifestantes de “vándalos y descerebrados”.

La referencia alude a los bombardeos estadounidenses de junio pasado contra centrales nucleares de Irán a petición de Israel.

Los enunciados del Líder de la República Islámica siguen a una declaración emitida la víspera por la Cancillería del país persa que responsabiliza a las medidas punitivas de Washington por la crisis económica que atraviesa Irán.

Jamenei pronóstico la “caída inminente” del mandatario estadounidense: “usted debe saber que los déspotas (…)terminan siendo derrocados desde la cumbre de su arrogancia”, sentenció el clérigo, quien no ostenta cargo gubernamental, pero su palabra es ley para la inmensa mayoría de los iraníes.

Las protestas derivaron en ataques contra edificios gubernamentales y causaron la muerte de entre una treintena y 40 muertos y un número indeterminado de detenidos, según fuentes sin aval oficial.

