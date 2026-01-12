Comunidades históricas: 2026 “año del despertar ciudadano”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

2026 debe ser el “año del despertar ciudadano para luchar por las causas justas”, plantean comunidades históricas de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad y otros departamentos. “Ése es nuestro llamado urgente y nuestra propuesta a todos los salvadoreños y salvadoreñas que queremos un mejor país”, expresan, en un comunicado publicado durante el “15º Encuentro de Comunidades Históricas”, realizado el pasado 10 de enero, en Mesa Grande, Honduras.

En su declaración, las comunidades instan a todos los sectores de la sociedad salvadoreña a “informarse adecuadamente, perder el miedo, asumir una actitud ciudadana digna y organizarse para defender sus derechos, combatir las injusticias, revertir los abusos y dar por terminado al régimen mentiroso, corrupto, autoritario y dictatorial que pretende perpetuarse en el sufrido país”.

Plantean que “sólo así se podrá restablecer la prohibición de la minería metálica, recuperar el Río Lempa y las demás fuentes de agua, terminar con el inconstitucional régimen de excepción que poco o nada tiene que ver con combatir a las pandillas, implementar políticas tributarias progresivas donde paguen más quienes tienen más, evitar la privatización de la salud, procurar la seguridad alimentaria y aprobar medidas para generar empleo dignos, mejores salarios y precios justos”.

Para las comunidades, la situación actual del país “se caracteriza por la destrucción ambiental, la persecución política, los desalojos, la corrupción, la aporofobia, la mayor pobreza y extrema pobreza, la militarización, la privatización de la salud y una seguridad pública dudosa, insuficiente y violatoria del debido proceso”.

Sin embargo, consideran que la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de cambiar esta realidad difícil.

“(Las comunidades históricas) vemos el futuro con esperanza, aun en medio de los nubarrones que oscurecen actualmente el horizonte nacional;” y “creemos firmemente que las comunidades rurales y urbanas, los diferentes sectores sociales y toda la población tenemos en nuestras manos la posibilidad de detener y revertir la consolidación autoritaria y el despojo de derechos, construir alternativas y avanzar en la elaboración de un nuevo proyecto de transformación que responda a las demandas, sueños y aspiraciones del pueblo salvadoreño”, dice el comunicado.

Memoria histórica: fuente de inspiración

“Las comunidades reconocemos nuestra historia y reivindicamos la memoria colectiva como fuentes de trascendental inspiración para las luchas del presente y del futuro, especialmente frente a la imposición del negacionismo, la mentira, la persecución, la violencia, la corrupción, la impunidad y los graves retrocesos políticos de nuestro tiempo, que menoscaban la dignidad, la integridad y la vida humana, en nuestro país y en todo mundo”, plantea el pronunciamiento.

Homenaje al obispo luterano Medardo Gómez

Las comunidades históricas son comunidades que enfrentaron la represión militar y el exilio al comienzo de la guerra civil, se refugiaron en Honduras y al final del conflicto armado retornaron al país. En este proceso recibieron el apoyo de diversas instancias y personas solidarias. Una de estas personas fue el obispo luterano Medardo Gómez.

“Este día rendimos especial tributo a quienes nos acompañaron decididamente durante el exilio forzado y la experiencia de refugio que marcaron profundamente nuestras vidas. Por eso hemos homenajeado a nuestro querido y recordado obispo luterano Medardo Gómez y -con él- a todas las demás personas, organizaciones e instituciones solidarias de El Salvador, Honduras, Estados Unidos, Canadá y otros países”, reza el pronunciamiento.

El reconocimiento fue recibido por familiares y representantes de la iglesia del obispo luterano fallecido en marzo de 2025.

“Nuestro agradecimiento es siempre especial e infinito para el pueblo hondureño que nos acogió como hermanos en su tierra bella y sufrida, como la nuestra”, menciona también el comunicado.

Condenan ataque militar a Venezuela

En su pronunciamiento, las comunidades históricas salvadoreñas también condenan la agresión bélica del gobierno de Donald Trump contra Venezuela.

“Consecuentes con nuestra perspectiva de paz y desde nuestra aspiración a la construcción de un mundo mejor, expresamos nuestra más enérgica condena al criminal ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, el cual representa una gravísima violación del derecho internacional y un atentado contra la soberanía y autodeterminación del país sudamericano”, planeta la declaración.

Las comunidades invitan a todos los pueblos del mundo a “cerrar filas contra este nefasto intento de avasallar a toda la humanidad y llamamos a la ciudadanía global a repensar las reglas y la institucionalidad internacional para evitar la barbarie”.

En el “15º Encuentro de Comunidades Históricas” participaron comunidades como Santa Marta (Cabañas), Guarjila y otras comunidades de Chalatenango, Huisisilapa (La Libertad) y comunidades de Suchitoto, Aguilares y El Paisnal.

