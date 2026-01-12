Instituciones de socorro atienden tres rescates por caídas en pozos, barrancos y puentes

Compartir

Diversas instituciones de socorro atendieron al menos tres emergencias de rescate registradas durante la última semana en distintos puntos del país, luego de que varias personas sufrieran caídas a pozos, barrancos y desde un puente, lo que requirió la aplicación de técnicas especializadas de rescate vertical y con cuerdas.

El primer incidente ocurrió el sábado 10 de enero de 2025, alrededor de las 13:04 horas, en el sector de Nuevos Horizontes, Lourdes Colón, donde una mujer cayó a un pozo con una profundidad aproximada de ocho metros. La alerta fue recibida a través del sistema de emergencias 911, lo que permitió el despacho inmediato de una ambulancia y personal del Cuerpo de Reacción Inmediata (CRI).

Según informó la institución, los rescatistas realizaron maniobras de rescate con cuerdas para extraer a la paciente, quien fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia a un centro asistencial. En la operación también participaron equipos de Cruz Roja Salvadoreña, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes brindaron apoyo durante las labores de rescate.

Un segundo hecho se registró el domingo 11 de enero, cerca de las 3:30 de la tarde, cuando Comandos de Salvamento atendió el reporte de una persona que cayó a un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad. Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron a un hombre de la tercera edad, quien fue rescatado con apoyo de Cruz Verde San Martín y trasladado a un centro asistencial.

Además, el miércoles 7 de enero, Cruz Roja Salvadoreña realizó otro rescate en el kilómetro 27 de la carretera a Sonsonate, en el sector del puente Cinco Cedros, en La Libertad. En el lugar, un hombre de 51 años resultó con múltiples lesiones tras caer desde el puente, por lo que fue necesaria la utilización de camillas y equipo especializado de rescate vertical para su extracción, la cual se realizó con éxito.

