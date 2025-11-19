Alejandro Henríquez y Ángel Pérez reciben premio «Por el Derecho a Defender Derechos”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A seis meses que Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez están detenidos arbitrariamente, atrapados en un sistema penal que vulnera sus garantías más básicas, sufriendo aislamiento absoluto, una alimentación deficiente y tortura psicológica, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) les otorgó el Premio “Por el Derecho a Defender Derechos 2025”.

El galardón fue entregado en reconocimiento a su labor en la defensa del Derecho Humano al Agua, la protección del medio ambiente y la promoción de los derechos humanos y ambientales en El Salvador.

El Movimiento Político ReverdES señaló que tanto Alejandro como Ángel son un ejemplo de valentía y amor por sus comunidades, su trabajo hace recordar que proteger el bien común es un acto el cual debe celebrarse, no criminalizarse.

“Este premio constituye no solo un homenaje, sino también un acto de respaldo y solidaridad ante la criminalización que enfrenta Alejandro y otros defensores de derechos humanos en el país. Su compromiso con las comunidades, su coherencia ética y su defensa del bien común inspiran las luchas colectivas por un El Salvador más justo y sostenible”, manifestó ReverdES.

Asimismo, enfatizó que este galardón representa una muestra de gratitud colectiva hacia la trayectoria de Alejandro Henríquez, tanto desde su participación en el Foro del Agua como desde la fundación de ReverdES, movimiento que impulsa una visión política basada en la justicia ambiental, la democracia y los derechos humanos.

Para ReverdES, este premio refleja el pensamiento, la entrega y el trabajo que Alejandro y otros defensores han dedicado al país, los ríos y a las comunidades, quienes reconocen en ellos un acompañamiento genuino y constante en favor del bien común.

Desde todas partes del mundo, organizaciones sociales, internacionales y movimientos demandan y exigen la libertad inmediata para Alejandro Henríquez y Ángel Pérez, encarcelados injustamente desde mayo de 2025 tras participar en una protesta pacífica en defensa de los derechos de la comunidad de El Bosque.

Alejandro y Ángel fueron reconocidos por Amnistía Internacional como Prisioneros de Conciencia en julio de 2025, al concluir que se encuentran privados de libertad únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que la criminalización de defensores de derechos humanos comunitarios no solo vulnera los derechos de las personas detenidas, sino que pretende enviar un mensaje de miedo e intimidación a todas las personas que exigen justicia y defienden el territorio en El Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...