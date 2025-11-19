CIDH otorga medidas cautelares a tres salvadoreños detenidos e incomunicados

Compartir

Redacción Nacionales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los salvadoreños William Alexander Martínez Ruano, José Osmin Santos Robles y Brandon Bladimir Sigarán Cruz, al considerar que se encuentran en riesgo grave y urgente de daño irreparable en El Salvador.

Los tres beneficiarios fueron deportados desde Estados Unidos y, tras su llegada al país, habrían sido privados de libertad sin que se conociera inicialmente su paradero.

Y es que según la información presentada ante la CIDH, los detenidos permanecerían incomunicados, sin que sus familiares o abogados tengan acceso a información sobre sus condiciones de detención, su estado de salud o su situación jurídica, pese a gestiones realizadas ante diferentes instituciones estatales.

Sin embargo, el Estado salvadoreño respondió, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos y su disposición a cooperar con los mecanismos interamericanos.

Además, cuestionó los señalamientos de la parte solicitante, al considerar que se basan en suposiciones y que no cumplen con los estándares probatorios requeridos para la adopción de medidas cautelares. También aseguró haber actuado diligentemente al informar sobre el paradero de los detenidos.

La Comisión concluyó, tras analizar los argumentos, que los tres salvadoreños se encuentran en un régimen de incomunicación que impide a sus familiares y representantes conocer su situación jurídica y condiciones de detención, lo que agrava el riesgo a su vida e integridad.

En su resolución, la CIDH solicitó al Estado salvadoreño adoptar medidas para proteger los derechos de los beneficiarios, precisar su situación jurídica, garantizar condiciones de detención acordes a estándares internacionales, permitir el contacto con familiares y abogados, concertar acciones con sus representantes e informar sobre las investigaciones relacionadas con los hechos que dieron origen a la medida.

El organismo recordó que la decisión no implica un juicio previo sobre posibles violaciones a derechos humanos. La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, está integrada por siete miembros independientes y tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región.

