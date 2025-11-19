Asamblea liquida el Conaipd y Conaipam y traslada sus funciones al INABVE

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea aprobó este martes liquidar el Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), y transfiere sus funciones al Instituto Administrador de Beneficios de Veteranos y Ex Combatientes (INABVE) con el supuesto fin de “optimizar” los servicios sociales para personas con discapacidad y adultos mayores.

En la Comisión de Niñez e Integración Social, donde se estudió las iniciativas, se recibió a la asesora jurídica del despacho de la primera dama, Francesca Rivas, quien explicó que las propuestas “no afectarán negativamente” los derechos de las personas con discapacidad ni de los veteranos de guerra.

La funcionaria sostuvo que para adultos mayores, la institucionalidad es “débil”, por lo que se busca mejorarla para que los adultos mayores tengan acceso a los mismos beneficios que los veteranos de guerra. Se informó que actualmente, se construye un hospital especializado con médicos geriatras especialistas en atención para adultas mayores, que será administrado por el INABVE.

Por lo que, con estas reformas podrían acceder a este servicio personas adultas mayores y con discapacidades. Para la disolución de estas entidades, se tendrá un plazo máximo de 6 meses y estará a cargo, por una Comisión Liquidadora.

Fondos para la dirección de Integración

Con 57 votos, los legisladores reformaron la Ley de Presupuesto General del Estado 2025, en el ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, para incorporar $1,133,610 a la Dirección de Integración.

Estos fondos se utilizarán para financiar el servicio de alimentación y transporte para los beneficiarios de los programas que se ejecutan en el marco del Plan de Control Territorial, que incluyen entrega de becas, atención a los adultos mayores y acercamiento de servicios de salud, entre otros, a comunidades vulnerables del país.

Los recursos son un excedente que el Ministerio de Hacienda registró, en septiembre pasado, en concepto de contribuciones a la seguridad social, según informó Hacienda.

La diputada de Nuevas Ideas, Dania González, destacó que la Dirección de Integración ejecuta diversas iniciativas y programas enfocados a distintos grupos etarios, para disminuir la violencia, integrar la sociedad y mejorar las condiciones humanas y económicas de la población.

“Queremos garantizar que problemas que han presentado amenazas para el país, como las pandillas, ya no sigan ocurriendo y que los jóvenes y cada una de las comunidades vulnerables que fueron afectadas por la delincuencia tengan oportunidades, en eso juega un papel fundamental la Dirección de Integración”, afirmó González.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...