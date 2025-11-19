ALGES no fue consultada sobre propuesta para eliminar el CONAIPD

Redacción Nacionales

La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de noviembre del 89” (ALGES) desmintió haber sido consultada para disolver el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD), a propuesta del gobierno de Nayib Bukele.

ALGES negó este martes haber sido consultada por el Ejecutivo sobre la propuesta, luego de que una representante de Casa Presidencial afirmara lo contrario ante la Asamblea Legislativa.

Esta decisión se conoció cuando la funcionaria Francesca Rivas, enviada de Casa Presidencial a la Comisión de Niñez e Integración Social, aseguró que ALGES había sido tomada en cuenta en el proceso y que apoyaba la eliminación del CONAIPD.

Sin embargo, los lisiados de guerra rechazaron rotundamente esa versión y afirmaron que nunca recibió una consulta oficial sobre dicha medida, ni como institución ni como parte de la junta directiva del consejo.

Para ALGES se hace extraño que digan que están de acuerdo y advirtió sobre la posibilidad de que alguien haya utilizado indebidamente su nombre para respaldar la iniciativa gubernamental.

Este hecho fue calificado como grave y podría derivar en acciones legales para denunciar un posible delito de usurpación, dijeron.

Además, expresaron que su preocupación es por el impacto que tendría la desaparición del CONAIPD, calificándola como un “grave retroceso” en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Y señalaron que la medida debilitaría los mecanismos institucionales destinados a garantizar la inclusión plena de este sector y sería contraria a la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado salvadoreño al ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007.

