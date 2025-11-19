Escritores reafirman que la poesía trasciende el amor, la vida y la muerte

“Sexto Poetón”

Rosario Rivas

Redacción Nacionales

En una fresca noche de noviembre los asistentes al “Sexto Poetón” clamaron: “Por la poesía digamos ¡presentes!”, convirtiéndose esta frase en el eje de la actividad desarrollada, en el Centro Cultural Cabezas de Jaguar, en San Salvador.

En el lugar se dieron cita escritores, poetas y cantautores nacionales y de la diáspora.

Entre versos y una velada que reunió a escritores de larga trayectoria, así como propuestas emergentes en la literatura salvadoreña, los poemas recitados por algunos poetas llenaron el lugar de amor, vida, muerte, sueños.

La convocatoria fue realizada por la poeta salvadoreña Eva Ortiz, quien en los últimos dos años ha impulsado este esfuerzo, encaminado a la convivencia de poetas de generaciones pasadas, presentes y nuevas.

Además, es un espacio para dar a conocer los trabajos literarios de escritores y escritoras que asistan al encuentro.

El llamado a este encuentro recibió respuesta en más de 20 escritores que recitaron y compartieron sus obras, que es el objetico central de cada poetón.

Con este poetón, ya son seis ediciones que se desarrollan, y adelantaron que antes de cerrar el 2025 se «dejará huella», ya que se va a realizar una séptima edición en diciembre próximo.

Ortiz, poeta de larga trayectoria y quien fuera parte del taller literario Xibalba, agradeció la respuesta de los artistas, tanto escritores como cantautores.

En cada encuentro dan lo mejor, y cumplen el objetivo del poetón, que «es reunirse y convivir en armonía», bajo el calor de los versos y la poesía, señaló.

Entre los asistentes a esta velada esta Juan José Dalton, hijo del poeta Roque Dalton, de quien compartió algunas anécdotas, y aprovechó la ocasión para abrazar viejos amigos, compartir con escritores que valoran y destacan el rol literario de su padre.

También fue la oportunidad de compartir una canción, del compositor cubano Silvio Rodriguez, dedicada a su padre y a su familia.

«Es reciente, un poema que lo dedica a nuestra familia, le agradezco eso y el haberme escuchado», señaló Dalton.

Y así fueron desfilando otros escritores como Bartholome de Paz, con su poesía desde San Vicente; Fabricio Santini, Danilo Vázquez, un gestor cultural y poeta que llegó desde Santa Rosa de Lima, La Unión.

También Roberto Ramírez, un hombre dedicado al rescate de las tradiciones lencas; Wally Romero, Alberto López Serrano, entre los poetas capitalinos y jóvenes que hablan desde su obra de la evolución de la literatura nacional.

Además, Silvia Matus, mujer de amplia trayectoria literaria. Tito Polanco impulsor del arte y la poesía irreverente; Martha Arias, docente maestra sonsonateca, poeta de mucha calidad; Georgina Pérez de Novoa, poeta de la zona oriental, un ejemplo de las letras locales; Tania Molina y Eva Ortiz mujeres históricas y defensoras de la palabra, los derechos y la vida.

Y no se quedaron atrás Carlos Santos, quien leyó un texto y habló de su más reciente libro publicado: «Maldita Santa Guerra», él solo había participado virtualmente.

Victor Acevedo, histórico luchador también leyó textos de su último trabajo literario: «Los Cautiverios», el cual espera presentar públicamente en diciembre de este año.

El periodista y escritor Iván Escobar no se quedó atrás y presentó textos de su más reciente proyecto: «Ancestral».

En forma virtual estuvieron presentes: el salvadoreño Otoniel Guevara, poeta de larga trayectoria en las letras nacionales y regionales; y el «poeta de la calle», José Tlatelpas, de México.

En la velada no faltó la música y las canciones a cargo de Javier Urrutia «Escritos Estrellados», Moisés y Tania Molina, quienes dieron a la velada las melodías e interpretaciones de la noche.

En este evento la poesía dejó claro que ésta permite reunir a todo aquel que se marchó un día, se reencuentra y trasciende en el verso de cada palabra escrita.

