Asamblea Legislativa aprueba $46.9 millones para su presupuesto 2026

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto y Ley de Salarios de la Asamblea Legislativa de 2026. El monto del legislativo para el próximo año será de $46,996,257, mismo que el año 2025 pero los montos exactos no han sido públicos.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó que el órgano operará con un presupuesto de $46,996,257, una diferencia de $7,142,803 con respecto al monto asignado en 2024 y una reducción “histórica” de $11,303,743 comparado con el presupuesto aprobado en 2020 por la legislatura dominada por ARENA y el FMLN.
Castro destacó que recibieron la Asamblea Legislativa con un presupuesto de $58.3 millones; pero luego se logró “reajustar” y se bajó a $46.9 millones. En ese sentido, informó que pasaron de $55.3 millones a $36.7 millones destinados para el pago de salarios de diputados y empleados legislativos.
En el presupuesto, también se destinan recursos para 350 Becas denominadas “Dagoberto Gutiérrez”. En 2025, se destinaron $1.58 millones al programa. El presidente Castro informó que la cifra de $8 mil de presupuesto por diputado, se mantendrá igual.
El decreto de presupuesto de la Asamblea Legislativa aprobado este jueves fue publicado por la Asamblea, pero no detalló montos ni rubros.