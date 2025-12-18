Asamblea Legislativa aprueba $46.9 millones para su presupuesto 2026

Artículos relacionados Asamblea se aprueba $46.9 millones de Presupuesto para 2025

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto y Ley de Salarios de la Asamblea Legislativa de 2026. El monto del legislativo para el próximo año será de $46,996,257, mismo que el año 2025 pero los montos exactos no han sido públicos.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó que el órgano operará con un presupuesto de $46,996,257, una diferencia de $7,142,803 con respecto al monto asignado en 2024 y una reducción “histórica” de $11,303,743 comparado con el presupuesto aprobado en 2020 por la legislatura dominada por ARENA y el FMLN.

Castro destacó que recibieron la Asamblea Legislativa con un presupuesto de $58.3 millones; pero luego se logró “reajustar” y se bajó a $46.9 millones. En ese sentido, informó que pasaron de $55.3 millones a $36.7 millones destinados para el pago de salarios de diputados y empleados legislativos.

En el presupuesto, también se destinan recursos para 350 Becas denominadas “Dagoberto Gutiérrez”. En 2025, se destinaron $1.58 millones al programa. El presidente Castro informó que la cifra de $8 mil de presupuesto por diputado, se mantendrá igual.

El decreto de presupuesto de la Asamblea Legislativa aprobado este jueves fue publicado por la Asamblea, pero no detalló montos ni rubros.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...