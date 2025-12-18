Avión de negocios se estrella en aeropuerto de Carolina del Norte y se reportan varios muertos

NUEVA YORK/Xinhua

Varios muertos se reportaron hoy luego de que un avión de negocios se estrelló al aterrizar en un aeropuerto regional en Statesville, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, indicó la policía.

El avión Cessna C550 se estrelló a alrededor de las 10:20 hora del este de Estados Unidos en el aeropuerto y provocó un gran incendio, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El alguacil del condado de Iredell, Darren Campbell, confirmó que hubo muertos, pero no proporcionó más detalles. No se informó de inmediato cuántas personas viajaban a bordo del avión ni si hubo sobrevivientes.

En imágenes de video se vio a los servicios de emergencia dirigiéndose con rapidez a la pista en medio de los restos del avión y de las llamas.

John Ferguson, gerente del Aeropuerto Regional de Statesville, dijo a los reporteros que la FAA ya se ha hecho cargo del sitio del accidente. «En este momento, el aeropuerto está cerrado hasta nuevo aviso. Se requerirá algún tiempo para retirar los escombros de la pista para que de nuevo sea segura», dijo.

Las autoridades indicaron que ya se inició una investigación.

