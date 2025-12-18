México buscará con otros países solución pacífica en tema Venezuela

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que México buscará con países de América Latina u otros continentes una solución pacífica ante las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela y reiteró su rechazo a cualquier intervención.

“Nosotros vamos a buscar con todos los países que así lo deseen, de América Latina o de otros continentes, una solución pacífica y que no haya intervención”, aseveró en respuesta a una pregunta sobre la viabilidad de un acuerdo en la región contra las intenciones norteamericanas.

Reafirmó su desacuerdo con intervenciones o injerencias extranjeras y su postura a favor de la solución pacífica de los conflictos, por convicción y por Constitución, al tiempo que opinó que esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio.

“Hemos sido muy claros en nuestra posición, incluso más allá del presidente (Nicolás) Maduro y el Gobierno de Venezuela”, subrayó.

Consideró que el tema central es el intervencionismo y el injerencismo, y apuntó que ante un conflicto, existen todos los mecanismos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para una solución pacífica, y “tienen que participar todas las partes, evidentemente”.

“Lo que pueda hacer México para evitar cualquier solución armada, vamos a estar ahí siempre”, manifestó.

Ayer (el miércoles), Sheinbaum llamó a la ONU a asumir su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre, luego de que el martes el mandatario norteamericano, Donald Trump, ordenara el bloqueo de todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela.

Seis días después de la incautación de un tanquero frente a las costas de aquella nación, la administración estadounidense levantó la varilla de las presiones contra el Gobierno de Maduro al que designó ese día como “organización terrorista extranjera”.

También escaló en su retórica contra esa administración, a la que acusó sin pruebas de terrorismo, narcotráfico y robo de activos.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, escribió que Venezuela se encuentra “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y amenazó con que el cerco militar a ese país crezca, mientras hacía alusión a una ofensiva inédita sobre Caracas.

Por su parte, la nación suramericana rechazó lo que llamó grotesca amenaza de Trump, que viola el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad.

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez explicó en un comunicado que el mandatario estadounidense asumió en sus redes sociales que el petróleo, tierras y riquezas mineras de ese país son de su propiedad.

Agregó que Venezuela “ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales, así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo”.

