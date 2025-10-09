En El Salvador uno de cada cuatro vive en pobreza

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El docente de la maestría en desarrollo territorial de la UCA, Esaú Montes, manifestó que en El Salvador, una de cada cuatro personas vive en condiciones de pobreza multidimensional, lo que significa que además de los ingresos, enfrentan carencias en salud, educación, vivienda y calidad de vida.

La exclusión social en el país es una experiencia de marginación sistémica que coloca a las personas en la última escala de la estratificación social, con muy pocas oportunidades de superación, dijo el docente.

La exclusión limita la movilidad social y condena a muchas familias a vivir en círculos de pobreza que, incluso, pueden heredarse de generación en generación, dijo. De acuerdo con datos recientes, el 25% de salvadoreños están en situación de pobreza. Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- señalan que en países europeos se necesitan dos generaciones para salir de la pobreza, manifestó Montes.

Mientras que en Colombia se necesitan hasta 11 generaciones —es decir, alrededor de 300 años—. El Salvador, presenta características similares al país suramericano.

El especialista dijo que es preocupante la falta de garantía de derechos sobre la propiedad de los territorios en El Salvador.

El catedrático concluyó que El Salvador enfrenta serias dificultades para garantizar condiciones de vida dignas a la población más vulnerable.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...