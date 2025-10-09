Ronal Umaña exhorta a los partidos VAMOS, ARENA y FMLN a derrotar la dictadura

Compartir

“El otro año se debe pagar más de $2,800 millones, más lo que hay que pagar normalmente que es el 25% del presupuesto nacional, no tienen el dinero para salir adelante”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político, Ronal Umaña, hizo un llamado a los partidos políticos VAMOS, ARENA y FMLN a integrarse en una alianza y unidad para derrotar la dictadura, debido a la popularidad, capacidad y madurez adquirida, la indicada para convocar esa unidad sería la diputada Claudia Ortiz.

Umaña consideró que ARENA, FMLN y VAMOS deben entender que el problema de ahora no es de derecha o izquierda, sino de una dictadura la cual oprime al pueblo salvadoreño, por ello, se necesita de una unidad política, no se trata de fusionar partidos, cada uno puede seguir su camino.

“Dado que VAMOS no ha estado en el gobierno, y tiene más credibilidad, la indicada para convocar a dicha alianza de unidad es Claudia Ortiz”, insistió Umaña, quien estuvo vinculado a la Democracia Cristiana en las décadas pasadas.

“Todos debemos cantar la misma canción y tocar la misma música, para vencer a Bukele, cuyo liderazgo va cayendo, por eso es que ha adelantado las elecciones presidenciales para 2027”, sostuvo Umaña, en el espacio encuentro con Julio Villagrán.

A criterio del analista político, ARENA y el FMLN deben entender que solo son “despojos” de los grandes partidos que en su momento fueron, por eso se debe luchar por una alianza y desprenderse de las ambiciones de poder de los políticos para, ser presidente y ostentar otros cargos.

Enfatizó que la diputada Marcela Villatoro también es una mujer capaz de llamar a la unidad política de los partidos, sin embargo, es el momento de Claudia Ortiz, porque no es momento de “politiquear”, sino de estar claros que el objetivo principal es derrotar la dictadura.

“Hay que cambiar el sistema oligárquico de este país para poder cambiar la vida de todos los ciudadanos, y así fundar la segunda República de El Salvador, la oligarquía a través de los políticos usufructúa al Estado, no tienen ideología política, solo quieren más dinero y hacen leyes que a ellos les conviene, un ejemplo es la ley de turismo”, reiteró.

Según Umaña El Salvador no ha tenido un político más mentiroso y que ha ofrecido más como Nayib Bukele, existe un problema el cual nadie ha querido cambiar, a excepción de José Napoleón Duarte quien cuando fue presidente de la República hizo la reforma agraria y le quitó las tierras a la oligarquía, así como la banca y el comercio exterior, en referencia a lo hecho durante estuvieron las juntas revolucionarias de gobierno, en una de las cuales estuvo Duarte.

Sin embargo, actualmente la estructura de leyes favorece a la oligarquía, con el IVA y la Renta, la clase media y baja de este país mantienen a los millonarios, Bukele dijo en el Plan Cuscatlán que cambiaría la estructura impositiva de este país, pero al contrario la ha aumentado.

“Mientras no nos preocupemos por cambiar esa realidad, no vamos a cambiar el país, se debe entender que este país es primero de los pobres, segundo de los pobres y tercero de los pobres, ellos son los verdaderos dueños de este país, hay que darle dignidad a este pueblo, esto va a terminar mal, otra vez vamos a tener un conflicto social brutal”, manifestó.

A la vez, reiteró que una cosa es ser político y otra delincuente. El político quiere cambiar a la sociedad, pero hay quienes entran a la política para robar, este país va a mejorar cuando las personas se decidan a poner políticos serios.

“Nadie ha tenido tanto dinero como este gobierno y nadie ha hecho tan poco, mientras que en los pueblos la gente no tiene para comer, aquí va haber un quiebre económico y Bukele tendrá que salir huyendo, el otro año se debe pagar más de $2,800 millones, más lo que hay que pagar normalmente que es el 25% del presupuesto nacional, no tienen el dinero para salir adelante”, indicó.

Externó que para analizar a los gobernados se debe verles el grado de educación, la oligarquía por eso no educó al pueblo, pues así es más fácil manipularlo, pero la gente reacciona y está madurando, la extrema pobreza sigue creciendo y eso ocasionará una convulsión social.

“Vivimos bajo un sistema oligárquico que nos condiciona la vida a todos los salvadoreños para vivir en el estado en que vivimos, se arrepentirán los oligarcas de no cambiar a tiempo las cosas, si llegan a la convulsión social”, añadió.

