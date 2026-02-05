Cabello y oficiales del 4 de febrero homenajean a Chávez

Caracas/Prensa Latina

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y un grupo de oficiales que participaron en la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, rindieron este miércoles honores al comandante Hugo Chávez.

Acompañados por una de las hijas del líder bolivariano, Cabello y los hermanos de lucha acudieron al Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del Comandante Supremo, para en tributo colocar una rosa blanca sobre la tumba, a 34 años de aquella gesta histórica.

Estamos aquí para rendirle tributo al líder de la Revolución bolivariana, de nuestro pueblo, a quien “nos enseñó en la vida muchas cosas”, expresó el dirigente político en el solemne acto.

Indicó que nuevamente las fuerzas revolucionarias se encuentran aquí para rendir tributo a Chávez, cuyas enseñanzas son un referente histórico y principal de lo que “vivimos en Venezuela”.

El dirigente del PSUV refirió que ante cualquier circunstancia siempre es bueno pensar qué haría Chávez y siempre encontraremos respuesta.

Cabello aseveró que solo la unidad, calma, cordura e inteligencia necesaria permitirá tomar las decisiones por más incómodas y difíciles que estas sean, y será lo único que garantizará “la supervivencia de la Revolución y la estabilidad en el país”, apostilló.

Subrayó que el enemigo histórico es el mismo y está allí “con sus distintas formas”, pero aseguró que el pueblo venezolano ha crecido.

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz recordó el terror vivido por los niños el pasado 3 de enero con la agresión militar de Estados Unidos, el cual debe enseñarnos “lo que significa esa amenaza”.

“La fortaleza interna es necesaria, mientras nos vean unidos lo pensarán, pero cuando nos vean separados nos van a comer uno a uno, no quedará nadie», declaró.

A juicio del dirigente político, solo el Gobierno nacional y el pueblo revolucionario “son capaces de garantizar la estabilidad y paz en Venezuela”, reseñó Con el Mazo Dando.

Manifestó que la actual situación complicada que está atravesando el país “exige a todos subir los niveles de conciencia” y llamó a desterrar el “individualismo y personalismos”.

En este tiempo histórico, opinó, la patria requiere máxima unidad de la fuerza revolucionaria y significó que fue el comandante Chávez el que siempre abogó por la unión cívico-militar.

Sobre el 4 de febrero expresó que está más vivo que nunca, fue la fecha que cambió a Venezuela para siempre, y agradeció a quienes ese día lo dieron todo, echaron el miedo a la espalda y salieron a luchar por sus ideales.

