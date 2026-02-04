Ciudadanos piden a Asamblea ser escuchados en pleno para exponer importancia de El Espino

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Dos ciudadanos del Movimiento “Todos Somos El Espino”, piden a la Asamblea Legislativa ser escuchados para exponer la problemática que enfrentarían ante la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en el Bosque El Espino.

La petición de diálogo la realizan con base al Art. 78 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, el cual señala que cualquier ciudadano puede expresarse en el pleno para exponer un tema en específico cuando así sea aprobado por la misma Asamblea.

Gabriela Capacho y Jonathan Méndez dijeron ante los medios de comunicación que no es viable construir el CIFCO en la Finca El Espino debido a los daños medioambientales que se generarían donde, además, provocarían inundaciones en la zona metropolitana de San Salvador.

Los ciudadanos, junto a la carta, presentaron 39 mil firmas de salvadoreños que han manifestado su preocupación por este acontecimiento. “Estamos aquí en defensa de esos animales y esos árboles porque ellos no tienen voz, pero nosotros estamos aquí representándoles”.

El movimiento ha presentado escritos ante la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y han solicitado diálogo con la Embajada de China y con el Gobierno de El Salvador.

La construcción del CIFCO en El Espino “derivaría en inundaciones y catástrofes naturales, la pérdida de biodiversidad, creo que el mayor argumento son los animales que encuentran en El Espino su hogar. El hecho de que estos animales pierdan su hogar va a generar desplazamientos hacia zonas urbanizables lo cual pone en riesgo a los seres humanos ante enfermedades zoonóticas y virus como el que vivimos en la pandemia del COVID-19”, dijo Gabriela Capacho, además, la calidad de vida y del aire se verían afectadas debido al proyecto.

A pesar que los ciudadanos intentaron tener voz en la plenaria, los diputados de Nuevas Ideas rechazaron la propuesta.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...