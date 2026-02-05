Nueva Ideas niega audiencia en el pleno a ciudadanos preocupados por la Finca El Espino

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nuevas Ideas rechazó escuchar a dos ciudadanos que dicen estar preocupados por la construcción del CIFCO en la Finca El Espino debido a los problemas que se originarían. La petición de diálogo la realizaron con base al Art. 78 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

Los ciudadanos Gabriela Capacho y Jonathan Méndez forman parte del Movimiento Ciudadano “Todos Somos El Espino” y buscaron a los grupos parlamentarios para aplicar el artículo 78 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL).

“La Asamblea podrá acordar oír a cualquier ciudadano, si lo estima conveniente; para ello, el solicitante deberá presentar su petición por escrito, antes de cada sesión, y expresar, concretamente, el asunto en el que intervendrá. La Junta Directiva dará cuenta a la Asamblea y propondrá el tiempo de la intervención, que podrá ser ampliado por la Asamblea”, dice el artículo 78 del RIAL.

Fue la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, quien pidió en el pleno que se les permitiera escuchar en la plenaria a representantes del movimiento «Todos Somos El Espino», para que expusieran su preocupación por la construcción del CIFCO en la Finca El Espino; sin embargo, Nuevas Ideas y aliados no brindaron sus votos.

El movimiento ciudadano “Todos Somos El Espino” es un grupo conformado de salvadoreños preocupados en la defensa de dicho bosque. El Gobierno se ha propuesto construir en aproximadamente nueve manzanas un Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en una porción del bosque.

En julio del año pasado, la Asamblea Legislativa autorizó segregar una parte de un terreno propiedad del Ministerio de Hacienda, en la finca El Espino, a favor del CIFCO, para construir la nueva Feria Internacional. Nuevas Ideas se negó a pedirle a las autoridades diagnósticos o estudios de impacto ambiental.

Los ciudadanos, junto a la carta, presentaron 39 mil firmas de salvadoreños que han manifestado su preocupación de este acontecimiento. “Queremos solicitar respetuosamente, con espíritu constructivo y con ánimo de tener un país desarrollado, pero también verde, resiliente, ecológico, que, por favor, consideren suspender la construcción del CIFCO en El Espino y que se consideren realizarlo en un espacio ya urbanizado o que por lo menos no represente daños directos al medio ambiente”.

La carta fue entregada a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para que se les permitiera una plenaria de diálogo, ya sea en la de este miércoles o la de la próxima semana. Capacho señaló que el bosque “es importante e irreemplazable”, y su destrucción representaría un daño directo al bienestar de los salvadoreños y del medio ambiente.

Jonathan Méndez pidió el apoyo popular de la población que, de hecho, ya se ha expresado, en la reciente encuesta de la UCA, 7 de cada 10 salvadoreños no quiere la construcción del CIFCO en la Finca El Espino. “Por eso estamos aquí en la defensa de esos animales y esos árboles porque ellos no tienen voz, pero nosotros estamos aquí representándoles”, dijo.

El movimiento ha presentado escritos ante la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y han solicitado diálogo con la Embajada de China y con el Gobierno de El Salvador.

“El movimiento está reforzado por las 39 mil personas que han firmado de forma física y de forma digital. Solo en la plataforma digital, que todavía está vigente para quien quiera seguir apoyando, llevamos más de 30 mil firmantes y de forma física son ya casi 9 mil firmas físicas las que hemos colectado, gracias a las diferentes actividades que el movimiento ciudadano ha organizado entre marchas, siembras de árboles, caminatas, cadena humana”, comentó Capacho.

La construcción del CIFCO en El Espino “derivaría en inundaciones y catástrofes naturales, la pérdida de biodiversidad. Creo que el mayor argumento son los animales que encuentran en El Espino su hogar. El hecho de que estos animales pierdan su hogar va a generar desplazamientos hacia zonas urbanizables, lo cual pone en riesgo a los seres humanos ante enfermedades zoonóticas y virus como el que vivimos en la pandemia del COVID-19”, dijo el movimiento, además, la calidad de vida y del aire se verían afectadas debido al proyecto.

“No estamos de acuerdo en que ese desarrollo tenga un precio, y que ese precio sea el medio ambiente o que ese precio sea la vida misma de los salvadoreños y los animales que habitan estas tierras. Creemos que el desarrollo puede ir de la mano con el cuidado y la protección del medio ambiente”, sintetizó Gabriela Capacho.

El movimiento es de la idea que el desarrollo tiene que ser compatible con los cuidados y la protección del medio ambiente, de lo contrario, “es un retroceso, porque al final si no tenemos calidad de vida, si no tenemos aire, si no tenemos agua, si no tenemos medio ambiente como tal, árboles, vida silvestre, no se considera desarrollo”.

Jonathan Méndez, agregó que el Bosque El Espino “es el pulmón” de San Salvador y afectar a una porción como la que se quiere destruir, produciría de un 20% hasta un 50% el riesgo de inundaciones en la capital.

La zona donde se construye el CIFCO ya se encuentra cercada, pero se desconoce si ya se entró maquinaria pesada. “Para nosotros, el ver un cerco alrededor de esta porción del bosque es alarmante y preocupante y es por eso mismo necesitamos actuar lo antes posible”, concluyó Capacho

A pesar que los ciudadanos intentaron tener voz en la plenaria, los diputados de Nuevas Ideas rechazaron la propuesta.

