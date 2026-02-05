La organización popular, una “luz de esperanza” en El Salvador

Redacción Nacionales

El defensor de Derechos Humanos, Benjamín Cuéllar, expresó que en El Salvador la organización popular, cuantitativamente hablando, en este momento es muy débil, sin embargo, es una luz de esperanza para desarrollar a futuro la lucha por los derechos humanos y otros aspectos sociales y económico en el país.

Para Cuéllar, la “luz de los partidos políticos se ha apagado, luego de que estos son incapaces de unirse para presentar una lucha política electoral para las próximas elecciones.

Cuéllar participó la mañana de este miércoles en el programa televisivo Encuentro con Julio Villagrán, donde defendió el tema de los derechos humanos, sobre todo a la luz de declaraciones que el presidente Nayib Bukele dio a una periodista de Chile,

En las declaraciones a la periodista suramericana, Bukele habló de dos tipos de Derechos Humanos, el de los “malos” y el de los “buenos”, es decir, el de los victimarios y el de las víctimas.

Bukele se puso en lado del respeto de los derechos de los buenos, y para ello trajo a cuenta las barbaries cometidas por las pandillas, para generar una “repulsión”, “esto es manipulación”, dijo Cuéllar.

Los Derechos humanos son inalienables y son universales, para todos, incluido los delincuentes, dijo.

El exdirector del IDHUCA también dijo que las organizaciones de Derechos Humanos históricamente defendieron los derechos de todas las personas, principalmente de las víctimas, pero Bukele no lo reconoce, y las ubica como “defensoras de los malos”.

En el IDHUCA, por ejemplo, hasta por petición de la Fiscalía General de la República protegió a víctimas de las pandillas, como el caso de la familia de la niña campeona de lucha, Alisson Renderos, quien fue asesinada por pandilleros, y encontrado su cadáver en una fosa común, junta a otras jovencitas, en San Vicente.

Para Benjamín Cuéllar, la narrativa del presidente Bukele busca obviamente generar algún tipo de justificación en cuanto a la violación de Derechos Humanos a la sociedad salvadoreña, puntualizado en el mantenimiento del Régimen de Excepción, que está por cumplir cuatro años, con el que se irrespetan derechos como el debido proceso, la libertad de los inocentes y la manipulación de la justicia.

Por cierto, dijo Cuéllar, en el Gobierno de Bukele a los adversarios se les aplica la ley, mientras que a los amigos se le interpreta. Ejemplo de esto, dijo, es el caso del señor Carlos Marroquín, funcionario de gobierno, al igual que el director general de Centros Penales Osiris Luna.

Tanto Marroquín como Luna deberían estar al menos procesados por haber ayudada a que saliera de la cárcel un alto cabecilla de una de las maras, el “Crook” (Elmer Canales Rivera), quien fue sacado de una cárcel de máxima seguridad, ayudado por ambos funcionarios, según un audio hecho público por el periódico El Faro.

Las organizaciones Populares

En cuanto a las movilizaciones que realizan algunas organizaciones populares, sin ser peyorativo aclaró, las calificó de “chispazos”, pero que son las esperanza en el futuro.

Para Cuéllar, para que la organización popular crezca, y se movilice como las de los años 70, deben unirse alrededor de un proyecto. La destrucción del medio ambiente, por ejemplo, puede ser uno de esos temas en los que deben unirse, pues es sensible y está afectando a los salvadoreños. El Espino, el basurero en San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, así como laminería, son temas ambientales que pueden unir en una lucha común.

En el tema del CIFCO, que está previsto República Popular China lo construirá en una parte de la Finca El Espino, y por lo que hay oposición ciudadana, no le extraña al defensor de los Derechos Humanos.

“China también es una potencia imperialista, que no tiene amigos, sino intereses” como Estados Unidos, comparó Cuéllar.

